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Андрей Пионтковский: Грузия предупреждает

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  • Андрей Пионтковский
  • 23.06.2019, 13:55
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Андрей Пионтковский

Грузинские протесты — толчок к очень большим изменениям.

Грузинам понадобились 6 лет, чтобы понять, как их использовала Москва. И это очень своевременно для Украины, где готовится совсем другая модель реванша

Протесты в Грузии произвели на меня самые позитивные впечатления. Я ожидал чего-то подобного — грузинский народ легковозбудимый, особенно, когда оскорбляют национальное достоинство.

То, что сделала Москва — прислав какого-то хама, который сел своей толстой задницей на место спикера в Грузии и начал объяснять, что грузины должны примириться с потерей Абхазии и Южной Осетии, и дружить с Россией — было чудовищной глупостью. Только представьте себе что-то подобное в Киеве.

Да и потом, последние президентские выборы в Грузии показали, что проект Иванишвили с его «Грузинской мечтой» провалился. Как мы видим, настроения резко меняются. В свое время Кремль использовал недовольство властью Саакашвили, совершившей ряд серьезных ошибок, и привел к власти своих ставленников. Потребовались шесть лет, чтобы народ это понял, а потому я полагаю, что нынешние политические процессы в Грузии будут необратимыми. Грузинские протесты — толчок к досрочным выборам и очень большим изменениям в стране.

К тому же, это своевременная поддержка в очень тяжелый момент борьбы за независимость Украины, где готовится совсем другая модель реванша.

Я писал об этом ранее и моя мысль подтверждается. С каждым днем мы видим, как прокремлевская сволочь пролезает в украинскую Раду в качестве кандидатов партии «Слуга народа». Проект, направленный на то, чтобы создать капитулянтское меньшинство, в Украине существует. Голосуют же за Медведчука около 15% населения. Но это меньшинство, а вот проект, который сейчас задумал Кремль, заключается в том, чтобы при капитулянтском меньшинстве в Украине создать капитулянтское большинство в Раде. Ведь половина ее потенциального состава — кого ни возьми — совершенно неизвестные люди. Но если раскопать их биографии, то становится понятно, что все это люди, связанные с Коломойским, «Партией регионов» и достаточно промосковской позицией.

Существует серьезная угроза нового кремлевского варианта, и здесь уроки Грузии очень своевременны, и очень в помощь Украине.

Андрей Пионтковский, «Новое время»


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