«У них свое мероприятие – у нас свое» 23.06.2019, 14:20

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Как брестчане протестовали против завода АКБ.

Днем 23 июня на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, сообщает «Брестская газета».

За час до начала кормления в ДК профсоюзов началась ранее анонсированная встреча председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Горошко с населением. В качестве модератора на мероприятии выступил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Однако противники строительства под Брестом аккумуляторного завода на эту встречу не пошли. Они уверены – встреча с Александром Горошко специально была назначена на 11 утра воскресенья, чтобы люди пошли в ДК профсоюзов и не вышли на площадь.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляли о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

Начиная с 5 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода.

Кампания по борьбе с заводом уже стала самым долгим протестом в истории современной Беларуси. Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.