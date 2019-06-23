ФБК: В Петербурге задержали замглавы штаба Навального 23.06.2019, 14:24

Ольга Гусева

На сегодня в городе намечена акция против политических репрессий.

Оппозиционер Алексей Навальный и директор его Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов утверждают, что в Петербурге полиция задержала заместителя главы местного штаба Навального Ольгу Гусеву, сообщает Радио Свобода.

Со слов Гусевой Навальный сообщает, что ее задержали в рамках некоего уголовного дела. По данным Жданова, Гусеву везут в полицию Ломоносовского района Ленинградской области. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.

Именно Гусева несколько дней назад опубликовало видео, на котором, как утверждается, чиновницы в нарушение закона заполняют подписные листы за временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга.

После публикации этого видео полиция сообщила, что начала проверку. Полиция утверждает, что о проверке попросил сам Беглов и что "делать выводы пока рано".

Беглов идет на выборы 8 сентября как самовыдвиженец и поэтому собирает подписи. Алексей Навальный выступает против его избрания губернатором, а его сторонники неоднократно заявляли о нарушениях при сборе подписей.

Власти Петербурга не согласовали 23 июня акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова и против произвола полиции, сославшись на проведение в городе праздника выпускников "Алые паруса".