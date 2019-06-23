ФБК: В Петербурге задержали замглавы штаба Навального
- 23.06.2019, 14:24
На сегодня в городе намечена акция против политических репрессий.
Оппозиционер Алексей Навальный и директор его Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов утверждают, что в Петербурге полиция задержала заместителя главы местного штаба Навального Ольгу Гусеву, сообщает Радио Свобода.
Со слов Гусевой Навальный сообщает, что ее задержали в рамках некоего уголовного дела. По данным Жданова, Гусеву везут в полицию Ломоносовского района Ленинградской области. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.
Именно Гусева несколько дней назад опубликовало видео, на котором, как утверждается, чиновницы в нарушение закона заполняют подписные листы за временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга.
После публикации этого видео полиция сообщила, что начала проверку. Полиция утверждает, что о проверке попросил сам Беглов и что "делать выводы пока рано".
Беглов идет на выборы 8 сентября как самовыдвиженец и поэтому собирает подписи. Алексей Навальный выступает против его избрания губернатором, а его сторонники неоднократно заявляли о нарушениях при сборе подписей.
Власти Петербурга не согласовали 23 июня акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова и против произвола полиции, сославшись на проведение в городе праздника выпускников "Алые паруса".
Помните Ольгу Гусеву @GusevaOlyaa из нашего штаба в Питере? Героиню этого видео о том, как подписи за Беглова рисуют прямо в здании администрации https://t.co/wjZ3IsTAhn— Alexey Navalny (@navalny) June 23, 2019
Ну вот подоспела ответочка от Беглова. Ольгу только что задержали, заявив, что она фигурант уголовного дела.