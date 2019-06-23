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Секретный гараж Лукашенко

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  • 23.06.2019, 14:31
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Фото: Телеграмм-канал NEXTA

«Джили» среди уникальных ретро-автомобилей не обнаружили.

Лукашенко куда приятнее ездить не на автобусе, а на собственных авто. Тем более, что выбор у него богатый… во всех смыслах этого слова. В интернете появились фотографии, предположительно, из собственного гаража руководителя Беларуси. Анонимные источники утверждают, что глава Беларуси имеет сокровенное дорогое хобби – коллекционирование антикварных автомобилей, сообщает «Белсат».

В секретном гараже администрации Лукашенко в Минске нашелся уже второй «Роллс-Ройс» середины прошлого века в идеальном состоянии стоимостью не менее нескольких миллионов долларов. Однако преобладают в парке ретроавтомобили.

Здесь можно найти и бронированный ЗИС-115, и мечту типичного советского колхозника «Москвич-2140». Есть в необычном автопарке и тот самый «козел» ГАЗ-69, на котором глава Беларуси возил когда-то своего российского коллегу. Кстати, Лукашенко не только коллекционирует, но и продает автомобили (которых, по официальной декларации, вообще не имеет).

В польском автомузее нашлась «Чайка» (ГАЗ-14) 1982 года выпуска, которую, согласно описанию, выкупили у руководителя Беларуси еще в 2000-м. А вот современных электрокаров в секретном гараже нет. Хотя, казалось бы, и IT-страна, и электричество от АЭС предстоит куда-то девать.

«Начиная от электровелосипедов и заканчивая МАЗом, трактором на электрической тяге и так далее. Чтобы свое было», – говорил Лукашенко в начале года. Однако даже наполовину отечественного «Джили» в секретном гараже пока тоже нет.


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