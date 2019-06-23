Как активистка из Гомеля заставила чиновников мерять улицу рулеткой 4 23.06.2019, 14:48

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Мария Тарасенко

Власти настолько боятся акций «тунеядцев», что готовы выставлять себя на посмешище?

21 июня суд Брагинского района отклонил жалобу гомельской активистки Марии Тарасенко о запрете в районном центре уличного шествия против печально известного декрета №3 о «тунеядцах». Чиновники местного райисполкома в суд явились с рулеткой и начали «действо» по измерению расстоянии от здания суда до пешеходной части улицы, сообщает «Гомельская Весна».

Дело в том, что протестную акцию в виде уличного шествия с участием до 10 человек Мария Тарасенко заявила на центральной улице райцентра, а тут как раз находится здание суда и прокуратуры.

Председатель суда Алексей Ященко инициативу по измерению ширины улицы поддержал, но измерять почему-то начал своей рулеткой. Ему в этом помогала секретарь суда Наталья Гордейчик, ценные указания служителям Фемиды давали идеолог райисполкома Сергей Довгулевец и юрист местной вертикали Татьяна Кравченко.

Так как ширина улицы оказалась не в пользу гомельчанки, чиновники тут же ее обвинили, что, «выбирая улицу Советскую, она не учла размещение здесь очень важных учреждений, расстояние до которых от противоположной стороны дороги оказалось менее 50 м., что мы ей и продемонстрировали».

«А так Брагинский райисполком только рад и совсем не против уличного шествия по случаю декрета №3. Но выбранная заявительницей улица Советская не подходит для подобных шествий. Вот если бы она выбрала другую улицу, тогда бы все состоялась в лучшем виде», - доказывали суду местные вертикальщики.

Комментируя для сайта «Гомельская Весна» судебное решение Мария Тарасенко заявила с иронией, что «в Брагине, в отличие от Октябрьского, чиновники очень хорошие и душевные, поэтому их любят даже аисты, которые поселились на крыше суда».

Напомним, известная своей борьбой с декретом №3 гомельчанка Мария Тарасенко заявила протестные акции во всех 24 районах гомельского региона и везде получила запрет. На неделе, кроме Брагина суды состоялись в Рогачеве, Октябрьском и Мозыре.

Служители Фемиды везде становятся на сторону чиновников.