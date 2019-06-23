Reuters: Глава службы безопасности пытался совершить госпереворот в Эфиопии 1 23.06.2019, 14:53

Фото: Karel Prinsloo / AP

Названо имя генерала, который организовал путч.

За попыткой переворота в эфиопском штате Амхара стоит генерал армии и глава службы безопасности региона Асамниу Тсиге, сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ (перевод – РБК).

По данным агентства, в результате случившегося был убит глава штата Амбачиу Миконнен и его советник Эзез Вази. Неизвестные атаковали чиновников в их офисах, личности нападавших не раскрываются.

Ранее стало известно, что во время попытки переворота огнестрельное ранение получил глава Генштаба Эфиопии Сеаре Меконнен и еще несколько чиновников. Премьер-министр Абий Ахмед говорил, что на него напали люди, близкие к нему. Позднее Reuters со ссылкой на государственное телевидение сообщил, что глава Генштаба был убит своим телохранителем.

В столице региона Бахр-Даре после попытки переворота начались беспорядки, очевидцы также заявляли о стрельбе в городе. Американские дипломаты сообщили о стрельбе и в столице страны Аддис-Абебе.

По словам главы спецслужб штата, бригадного генерала Теферы Мамо, большинство людей, участвовавших в попытке госпереворота, арестованы.