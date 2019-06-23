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Почему мир 20 лет живет в «золотой лихорадке»

  • 23.06.2019, 15:16
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Цена на золото бьет исторические рекорды.

Лидирующую позицию традиционно занимают Соединенные Штаты Америки, обладающие самым большим золотым запасом в мире - 8133 т на сумму в $373 млрд. В обозримом будущем ни одна страна в мире не сможет хотя бы приблизиться к этому показателю - уж слишком большой разрыв. У Германии, занимающей вторую строчку, объем золотого резерва составляет "всего" 3369 т. Третьим идет автор рейтинга - МВФ - 2814 т, хотя он и не страна, но тоже включен в список. Первая десятка оставалась без изменений долгие годы. Чтобы переместится в рейтинге хотя бы на одну позицию, центробанку той или иной страны необходимо в короткий период закупить несколько десятков тонн золота. Такой резкий шаг может оправдать лишь глубокий экономический кризис, а экономически развитые страны на сегодняшний день находятся в периоде относительной стабильности, пишет dsnews.ua.

Источник: МВФ

В погоне за золотом

Исключением из общей тенденции стала Россия, которая в начале текущего года по объему золотого запаса обогнала Китай, потеснив его с шестой строчки в рейтинге МВФ. Шесть лет подряд российский центробанк активно и в больших количествах скупает золото. В 2017 г., к примеру, было закуплено 224 т. Ставка на золото - это одно из следствий международных санкций, связанных с аннексией Крыма. В основном Россия скупает драгоценный метал за деньги, вырученные от продажи американских государственных облигаций. С начала года российский золотой запас пополнился еще на 55,3 т, достигнув отметки в 2168 т. Скупая золото, Россия одновременно снижает зависимость от доллара США, пытаясь защититься от возможного кризиса мировой экономики.

Центробанк России - не единственный активный игрок на рынке золота. О намерении до конца года на 10 т пополнить золотой резерв объявила Сербия. В планах местного ЦБ довести объем до 50 т к 2020 г. с сегодняшних 20. Резервный Банк Индии с начала года закупил 8,2 т золота, что пока намного меньше, чем в 2018 г. - 42,3 т. Подвинутый Россией Китай увеличил резервы в 2019 г. на 33 т. Но у КНР есть одна особенность: несмотря на то что страна - крупнейший в мире добытчик золота, в ее золотовалютных резервах драгоценный метал занимает довольно скромное место - 2,4%. Это самый низкий показатель среди первой десятки центробанков мира.

Вышеперечисленные банки выделяются из общей тенденции лишь объемами скупаемого золота: всего восемь финучреждений с начала года купили более одной тонны золота. В 2010 г. закончился период (с 1997 г.) когда ЦБ в основном продавали золото. В последующие годы совокупный запас центробанков стабильно увеличивался на 300-500 т ежегодно. Согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council) за I квартал текущего года из 1053 т проданного на глобальном рынке золота всеми видами покупателей 40 т было приобретено для обеспечения золотом ценных бумаг ETF-фондов (+49% по сравнению с I кварталом 2017 г.); 257 т закупили коммерческие банки в виде слитков и монет (-1%); 530 т "поглотила" ювелирная промышленность (+1%) и еще 79 т (-3%) было использовано в IT-индустрии. В свою очередь, центробанки купили в первые три месяца 2019-го 145 т золота, что является самым крупными приростом за первые кварталы с 2013 г. (для сравнения, в I кв. 2018 г. они приобрели 86 т.). Одна из причин такой активности в том, что ЦБ стремятся диверсифицировать активы в пользу безопасных и ликвидных ввиду неспокойной геополитической ситуации.

Скупка драгоценного металла национальными регуляторами стимулирует и других инвесторов переключать внимание на золото. К началу лета ажиотаж достиг таких масштабов, что встал вопрос, какого ценового предела может достичь золото в обозримом будущем.

Источник: World Gold Council

Ценовые спекуляции

Владелец добывающей корпорации Electrum Group миллиардер Томас Каплан, активно инвестирующий в драгоценные металлы, без тени сомнений назвал $5000 за тройскую унцию (т. у. = 31,1 гр) новым ориентиром для максимальной цены на золото. В интервью агентству Bloomberg он аргументированно объяснил свой прогноз: "За последние десятилетие глобальная экономика переживала разные циклы - от кризисов до периодов относительной стабильности. На протяжении этого времени неизменным оставалось одно - рост цен на золото. Конечно, иногда цена падала на несколько сотен долларов, или, наоборот, мы наблюдали резкие скачки. Но основная тенденция сохранялась: золото становилось дороже и продолжит уверено расти в цене в ближайшие годы".

Делать долгосрочные прогнозы относительно биржевой стоимости золота - дело очень благодарное. С 2000 г. цена тройской унции выросла на 363%. И если говорить о перспективах на одно или два десятилетия, без учета еще не встречавшихся в истории глобальных форс-мажоров, то золото рано или поздно приблизится к отметке в $5000 за тройскую унцию, предсказанной Капланом.

Источник: World Gold Council

С начала года цена на золото росла более стремительными темпами по сравнению с аналогичными отчетными периодами предыдущих лет и уже в июне начала обновлять исторические рекорды. В США тройская унция достигла $1356, что является самой высокой ценой за последние 14 месяцев. На Шанхайской бирже - главной азиатской площадке торговли драгоценными металлами - золото побило шестилетний рекорд, зафиксированный на отметке 310 иен за один грамм. В Европе впервые с апреля 2017 г. унция пересекла черту в 1200 евро. Исходя из текущей динамики, аналитические агентства пересмотрели прогнозы и сошлись на диапазоне $1400-$1550 за т. у. как наиболее вероятной цене к концу 2019 г. В процентном соотношении - это увеличение на 20% по сравнению с предыдущим годом. К слову, по итогам 2018 г. золото подешевело на 3,4%, открыв год с отметки $1312 за т. у. и закончив с показателем $1268 за т. у.

"Новый виток цены произойдет, когда золото превысит отметку $1375 за т. у., которую инвесторы сегодня определили как базовую, чтобы еще активнее скупать драгоценный металл. Случится это в октябре-ноябре", - прогнозирует в интервью онлайн-изданию MarketWatch Таки Тсаканос, финансовый аналитик инвестфонда Investing Haven.

Почему дорожает золото

Традиционно рост цены на золото объясняют приближением экономических кризисов или геополитических катаклизмов. В преддверии таких периодов инвесторы предпочитают избавляться от рисковых активов и переводить капитал в менее прибыльные, но более надежные гавани. Текущий скачок цены аналитики объясняют тремя причинами. Первая - торговая война между США и Китаем все более приобретает признаки глобальной. Вторая - возможный вооруженный конфликт между США и Ираном. Вероятность начала полномасштабных военных действий в Персидском заливе невысока, но достаточна, чтобы усилить позицию золота. И третья причина - снижение темпов экономического роста в Китае. Пока аналитики только гадают, до каких пределов может замедлиться китайская экономика и какими последствиями грозит возможный кризис в самой крупной экономике Азии для развитых стран. Но общее мнение таково, что неблагоприятная ситуация в Китае негативно отразится на всех - в первую очередь на Соединенных Штатах. "Мы все еще ожидаем, что экономическая ситуация в США будет ухудшаться на протяжении летних месяцев, а уже в сентябре Федеральному резерву придется снизить учетную ставку, чтобы исправить ситуацию", - уверен Эндрю Хантре, главный экономист инвестфонда Capital Economics. А до этого времени, советует экономист, стоит запасаться золотом. Ведь в кризис оно буде еще дороже.


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