Представитель Пентагона предложил лидерам АСЕАН сделать выбор между США и Китаем 23.06.2019, 15:55

Об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер.

Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США назвал Индо-Тихоокеанский регион «нашим приоритетным полем действий» несмотря на то, что Китай постоянно вмешивается в процессы, происходящие в Юго-Восточной Азии, которую Пекин считает своими «задворками», передает «Голос Америки».

Помощник министра обороны по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер сказал об этом, выступая в среду на заседании Делового совета США-АСЕАН.

Шрайвер отметил, что страны региона должны рассмотреть варианты, предлагаемые США и Китаем, прежде чем определиться со своими собственными стратегиями действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Рэндалл Шрайвер

«…Можете ли вы выбрать уважение к суверенитету и независимости всех стран, вне зависимости от их размера? Можете ли вы выбрать мирное разрешение споров? Можете ли вы выбрать свободную, справедливую, взаимную торговлю и инвестиции, включая защиту интеллектуальной собственности? Можете ли вы выбрать поддержку соблюдения международных правил и норм, в том числе свободу судоходства и полетов?» - заявил Шрайвер, выступая на заседании.

По словам Шрайвера, принципы, которые он перечислил, не являются сугубо американскими – они, по его словам, «более универсальны». Представитель Пентагона упомянул о растущем скептицизме в отношении китайской инициативы по строительству инфраструктурных объектов «Один пояс – один путь». Согласно Всемирному банку, этот проект грозит «долговыми и государственными рисками, в том числе коррупционными, неэффективностью инфраструктуры, рисками для экологии и общества».

«Существуют практические способы, которые мы хотели бы применить в работе со странами-членами АСЕАН, чтобы отстаивать международные идеалы. Мы ищем партнеров, которые достаточно вкладывают в свою оборону, чтобы усиливать сдерживание, предпринимая действия, которые поддержат устоявшийся мировой порядок… Мы стремимся к тому, чтобы страны… тщательно обдумывали продажу оружия, так как вы покупаете не только оборудование и мощности, вы вкладываете средства в долгосрочные отношения», - отметил Шрайвер.

Страны, входящие в состав АСЕАН

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 году, в нее входят 10 стран с общим ВВП 2,4 триллиона долларов и населением 630 миллионов человек. В состав АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Вьетнам.