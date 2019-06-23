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Писатель из Тбилиси: РФ должна окончательно распрощаться с Грузией

  • 23.06.2019, 16:10

России в Грузию совать нос просто не следует.

Грузию сотрясают уличные протесты. Активисты и политики, оппозиционные к провластной "Грузинской мечте", требовали досрочных выборов и отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, а также глав МВД и службы госбезопасности. Протесты начались после того, как российский депутат, коммунист Сергей Гаврилов, которого избрали спикером проходящей в Тбилиси Межпарламентской Ассамблеи Православия, уселся в кресло спикера парламента Грузии. При этом, Гаврилов выступал на русском языке. Недовольные этим грузины собрались на митинг в столице и крупных городах. В Тбилиси полиция жестко разогнала протестующих, применив дымовые шашки, слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В уличных стычках пострадали несколько сотен человек. После обеда 21 июня стало известно, что Ираклий Кобахидзе покинул пост.

Прокомментировать ситуацию в стране "Апостроф" попросил бывшего пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилаву (Б.К.) и писателя Олега Панфилова (О.П.).

- Что говорят сейчас в Грузии, какие настроения в стране?

Б.К. Настроения сейчас стали радикальными. Они всегда такие после разгона любой акции. Сам вопрос, почему акция собиралась, очень болезненный для Грузии. В принципе, Украине это понятно. Я представляю, какая была бы реакция украинского общества, если бы в Верховной Раде в кресло спикера уселся бы какой-нибудь российский депутат, поддерживающий аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе. Господин Гаврилов, который вел из кресла спикера какое-то странное заседание, как говорят, является участником боевых действий в Абхазии в 1992 году.

Есть еще один важный момент. Вчера стало известно, что произошла перепалка между российскими и украинскими депутатами (депутат от "Народного фронта" Виктор Еленский, присутствовавший на ассамблее, оставил ее и пошел выступать перед протестующими. – "Апостроф"). Когда он вернулся, на него набросились депутаты российской Госдумы, практически пытаясь свести счеты, оправдывая действия РФ.

О.П. Оппозиционные политики призывают выйти в 7 вечера на ту же самую площадь. Я думаю, что митинги опять будут проходить в нескольких городах – Кутаиси, Батуми, Телави. Сегодня (21 июня - "Апостроф") может быть даже больше людей. Пока подсчитывают число пострадавших. Министерство здравоохранения сообщило, что ранены 240 человек – из них 80 полицейских. В том числе двое "тяжелых", которым пришлось удалить глаза. Потому что полицейские расстреливали людей в упор.

Я думаю, власти плохо знают историю современной Грузии, потому что то, что вчера произошло, это ужасно. Human Rights Watch уже сделала заявление, что это было чрезмерное применение силы к мирным протестующим.

- Для чего полиции было вести себя так жестко?

О.П. Для того, чтобы сохранить власть "Грузинской мечты" – партии российского олигарха Бидзины Иванишвили. Это единственное, на что надеется сейчас Кремль. Если это удастся, Москва, как ей кажется, сможет влиять на настроения в обществе. Но заставить население Грузии отказаться от НАТО она уже не сможет

Б.К. Особенная агрессия была в отношении операторов и журналистов. Такого жесткого разгона – с такой агрессией, продолжительностью и постоянным применением слезоточивого газа и резиновых пуль еще не было.

Силовики, вероятно, пытались проявить свою силу. Но скорее всего, это вызовет обратный эффект. В Грузии еще никому не удавалось разогнать акцию и после этого остаться у власти.

- Может ли Москва пойти по тому же сценарию, что был в Украине во время Майдана: накалить ситуацию до предела, не позволяя своим ставленникам уходить, а потом начать военный конфликт с целью защиты русскоговорящих?

Б.К. В Грузии нет русскоговорящего населения. Даже этнические россияне там говорят по-грузински. Москва может воспользоваться ситуацией в стране и пойти по такому сценарию, потому что в логики действиях российских властей обычно не бывает. Но для этого нет никаких предпосылок. Скорее всего, Кремль не будет этого делать. Потому что кроме как на оккупированной территории Грузии, у них нет никакой поддержки, и вчерашние события это показали.

О.П. Военным путем это невозможно. Потому что у нас среди всех стран–не членов НАТО, наверное, самые близкие отношения с Альянсом. У нас есть договоры с США и есть хартии еще 10-летней давности. Там говорится, что любая попытка нападения на Грузию будет расценена как нападение на США. В конце концов, 11 лет назад Россия попыталась сделать это и получила по зубам. У них единственный шанс – укрепить пророссийскую власть здесь, что уже становится проблематично. Нужно хорошо знать историю современной Грузии, чтобы понять – то, что произошло сегодня ночью, люди не прощают.

- Чего тогда на самом деле хочет Кремль?

О.П. Россия очень бы не хотела, чтобы Грузия продвигалась к интеграции с НАТО. В связи с этими событиями будет политическая напряженность в стране. Я еще не знаю реакции генерального секретаря НАТО, потому что на ближайшем саммите в Лондоне должны были принимать важные для Грузии решения.

Косвенно Россия довольна тем, что произошло. Тем более, что это произошло в совершенно в русском стиле – людей надо убивать по любому поводу. Что касается остального – это теперь зависит от населения Грузии. Если оно будет молчать, что вряд ли возможно, Москва останется в выигрыше. Потому что нынешняя пророссийская власть воспользуется ситуацией и откажется от ситуации с НАТО и Евросоюзом.

- Пишут, что во время протестов особенно активно вели себя сторонники бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили. Неоднократно, в том числе пару недель назад, он заявлял, что может вернуться в Грузию. Может ли Саакашвили воспользоваться ситуацией, отказаться от Украины и действительно вернуться в Грузию?

Б.К. Это все тезисы грузинской власти, которые имеют мало общего с адекватностью. Сегодня из двух парламентских оппозиционных партий – одна бывшая его партия Михеила Саакашвили, а вторая – осколок этой партии. Но он является гражданином Украины и баллотируется в депутаты украинского парламента.

О.П. Судя, по социологическим исследованиям и выборам, оппозицию поддерживают 45% населения. Очевидно, что власти вчера боролись против нее. Говорить, что именно Саакашвили тут всем руководит, и его люди хотят захватить власть – это русская риторика.

- Вчера у митингующих видели украинские флаги. О чем это говорит?

О.П. Украинские флаги всегда есть. Я их первым вынес на улицы еще в конце 2013 года, когда устраивал акции в поддержку украинского Майдана. Они есть на каждой акции, висят даже на административной границе с Южной Осетией. К украинскому флагу мы относимся почти также, как к своему государственному.

Кроме приезжих украинцев, у нас есть украинцы, которые живут в Грузии с середины XIX века – и они часть Грузии, практически этнические грузины, как, например, мои друзья Шота Шевченко или Гиви Иванько. Я думаю, события в Грузии на отношения между нашими странами никак не повлияют.

Б.К. В Грузии всегда была большая украинская диаспора. Когда там начались большие преобразования, очень много украинцев переехали жить в Грузию. Многие получили гражданство. Например, бывший мэр Киева Леонид Черновецкий.

- Удастся ли протестующим сменить власть и что будет дальше?

Б.К. Посмотрим. Все зависит, насколько протесты станут массовыми, а скорее всего, они такими станут. Потому что грузины очень не любят, когда их разгоняют. Они не простили ни Шеварднадзе, ни даже Советскому Союзу (в 1989 году СРСР разогнал митинг в Тбилиси за независимость Грузии от СССР, а в 2003 году президент Грузии Эдуард Шеварднадзе попытался воспользоваться поддержкой полиции и армии во время "Революции роз". – "Апостроф").

О.П. Силовым методом не нужно этого делать, потому что силовой путь – это революция. А это всегда политическое потрясение и для процесса вступления в НАТО это не выгодно. Потому оппозиция будет выходить на акции, требовать проведения досрочных парламентских выборов и отставки тех руководителей, которых они называли.

Учитывая последствия вчерашних событий, я думаю, Россия должна окончательно распрощаться с Грузией. Потому что вчерашние и сегодняшние настроения абсолютно антироссийские. Потому ей сюда совать нос просто не следует.


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