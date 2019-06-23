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Минчанка: Сидели в кафе, и тут меня укусила крыса!

  • 23.06.2019, 16:20
ФОто: onliner.by

Визит жительницы столицы в кафе завершился в больнице.

Все случилось еще 1 июня. Муж Валентины вместе с друзьями решили сходить в кафе и посмотреть финал Лиги чемпионов. Ее взяли в качестве трезвого водителя. Все вместе они отправились в кафе Terra Pizza на Бурдейного, 13. Но вместо футбола пришлось ехать в больницу, пишет «Онлайнер».

— В этом кафе мы бываем достаточно часто, оно, в принципе, нам нравилось до вот этого посещения, — рассказывает Валентина. — В тот день мы вместе с мужем и его друзьями пришли в кафе уже вечером, чтобы поужинать и посмотреть футбол.

ФОто: onliner.by

Официантка усадила компанию за столик на террасе. Валентина заказала салат и кофе, мужчины — еду посытнее. Пока они ждали заказ, минчанка вдруг почувствовала резкую боль в большом пальце.

— Чувствую: что-то кусает. Говорю мужу: глянь, что там. Он давай убеждать: мол, да может, комарик какой или паучок. Ну, думаю, ничего себе «паучок», — волнуется Валентина.

Она нагнулась глянуть, что с ногой, и увидела на большом пальце кровь, а под столом — крысу.

— Она сидела прямо под нашим столом, а потом неспешно пошла к другому столику, там тоже люди испугались. Потом она пошла к выходу, остановилась там, а затем убежала. Мы были в таком шоке, что сразу даже не сообразили сфотографировать ее, — говорит минчанка. — Пришла администратор. За соседним столиком ребята, увидев крысу, ушли сразу же, заявив, что платить за еду не будут. Мы тоже собрались ехать в больницу.

ФОто: onliner.by

Валентина говорит, что администратор предлагала им бесплатный ужин за счет заведения в качестве компенсации, но, поскольку на тот момент им ничего не принесли, компания от еды отказалась.

— Но на тот момент нам было не до этого. Палец кровил, нужно было ехать в больницу, какие там ужины, — вспоминает Валентина.

«Полный курс профилактики займет девять месяцев, а я готовилась делать ЭКО»

— Полночи мы проездили по больницам, нас отправляли то в одну, то в другую. В итоге в «одиннадцатке» врачи осмотрели меня и сказали: мол, нужно срочно ложиться, — говорит минчанка.

Четыре дня, с 2 по 5 июня, Валентина лежала в больнице. Ей начали колоть вакцину от столбняка и бешенства.

— Но на этом ведь не все. Я буду вынуждена еще три месяца, с 01.06.2019 по 31.08.2019, проходить вакцинацию по схеме, где требуется в нужный день делать укол, — объясняет она. — Если пропустишь хотя бы один, курс лечения начинается заново. После трехмесячной вакцинации врачи назначают специальные препараты для предотвращения заболевания. Их необходимо принимать в течение шести месяцев после последнего укола. В общем, полный курс профилактики займет около девяти месяцев, и все это время придется находиться под наблюдением врачей, что принесет мне неудобства и дополнительные расходы.

ФОто: onliner.by

По словам Валентины, до того, как ее укусила крыса, она вела активный образ жизни. Они с мужем много путешествовали и планировали съездить в отпуск.

— Но самое печальное не в этом, — рассказывает минчанка. — Мы с мужем собирались завести ребенка с помощью ЭКО. Я прошла первый этап подготовки, сдав все необходимые анализы и УЗИ. Все это обошлось нам почти в 390 рублей. Мне должны были назначить индивидуальный курс для дальнейших этапов. Но из-за этой крысы в кафе продолжить начатый курс я не смогу. Мне придется делать перерыв на девять месяцев, во время которых я буду проходить лечение. Я снова вынуждена буду заново проходить первый этап и оплачивать его повторно.

По словам Валентины, палец после укуса до сих пор до конца не зажил и минчанка периодически чувствует ноющую боль. Кроме того, после злополучного вечера она очень переживает о том, какие последствия может иметь этот укус.

— Я считаю, что все-таки руководство и персонал кафе виноваты в том, что у них на террасе бегает крыса, они не уследили за этим, — считает минчанка. — Врачи сообщили о крысе в санслужбу, они звонили мне и уточняли, как все произошло. Как я поняла, будут проводить проверку санитарно-эпидемиологического состояния кафе. Я за то, чтобы прошла проверка, а виновных привлекли к ответственности.

Валентина говорит, что сейчас готовит претензию к кафе. По ее словам, руководство кафе еще в день укуса говорило, что готово оплатить лечение.

— Если не разберемся в досудебном порядке, тогда подам иск в суд, — заключает Валентина. — Считаю, что мне был нанесен существенный вред.

ФОто: onliner.by

Владелец кафе: «Можем заверить, что мелкое животное могло попасть на террасу только с улицы через открытые двери»

За комментариями по поводу этой ситуации мы обратились к руководству Тerra Pizza. Учредитель сети Константин Хрусталев говорит, что подобный случай — первый и единственный за все время их работы, а это почти 13 лет.

— Летняя терраса находится на большом удалении от основного зала и кухни, они на разных этажах, — объясняет Константин Хрусталев. — Фактически это отдельно стоящее помещение на тротуаре. Поэтому можем заверить, что мелкое животное могло попасть на террасу только с улицы через открытые двери.

ФОто: onliner.by

— Мы уважаем и понимаем гостя, сочувствуем ему. С нашей стороны было сделано все для того, чтобы сгладить шок клиента от увиденного: мы принесли извинения и взяли на себя расходы за ужин, а также предложили оплатить лечение в случае необходимости, — добавляет Константин. — В будущем наши официанты будут обязаны более бдительно следить за обстановкой под столами и диванами. Было еще предложение завести сторожевого кота. Но пока мы решили с этим повременить.

ФОто: onliner.by

А если серьезно, то, конечно, этот случай не является нормой. Мы понимаем, что летняя терраса — это зона нашей ответственности, и мы сделаем все, чтобы оградить посетителей от подобных ситуаций, даже несмотря на то что предугадать и предотвратить это силами персонала, согласитесь, было крайне сложно.

Также Константин добавил, что в кафе соблюдаются все санитарные нормы, но тем не менее персонал перепроверил все еще раз.

— Мы также обратились к администрации близлежащего здания, из подвала которого мог выйти нежданный гость, для принятия соответствующих мер, — заключил он.


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