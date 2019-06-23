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ОБСЕ: На оккупированной территории Луганской области обнаружены 30 «Градов» боевиков

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  • 23.06.2019, 16:32
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Запрещенное Минскими соглашениями вооружение обнаружили с помощью беспилотника.

20 июня на не подконтрольной украинскому правительству территории Луганской области были обнаружены 30 реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сказано в отчете специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает gordonua.com.

Запрещенное Минскими соглашениями вооружение обнаружили с помощью беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия.

В СММ отметили, что восемь "Градов" боевиков зафиксированы на полигоне возле Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска), еще 22 – недалеко от населенного пункта Хрустальный (56 км к юго-западу от Луганска).

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года.


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