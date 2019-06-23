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БелЖД закупит 500 украинских полувагонов

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  • 23.06.2019, 17:38
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В Беларусь уже доставлено 100 украинских полувагонов.

Подконтрольный Банку развития «Промагролизинг» профинансировал поставку Белорусской железной дороге 500 полувагонов производства «Крюковского вагоностроительного завода».

В рамках заключенных договоров в Беларусь уже доставлено 100 украинских полувагонов, в полном объеме поставка будет осуществлена до октября текущего года, говорится на сайте «Промагролизинга».

Это первый значимый контракт на поставку подвижного состава, заключенный с Крюковским вагоностроительным заводом. «При этом стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных отечественных перевозчиков», говорится в сообщении.

Крюковский вагоностроительный завод — машиностроительное предприятие, которое находится в городе Кременчуге. Под контролем семьи главы набсовета КВСЗ Владимира Приходько находится свыше 70% акций завода, пишет LIGA.net. Он — классический красный директор, работает на КВСЗ уже полвека. Несмотря на это продукция предприятия конкурентоспособна на высокотехнологичном рынке, где украинскому заводу приходится соревноваться не только с украинскими вагонзаводами, но и такими гигантами, как Alstom, Bombardier, Siemens, Greenbrier и General Electric. В 2011 году КВСЗ стал владельцами 15% акций Гомельского вагоностроительного завода.


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