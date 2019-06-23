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Сын миллиардера Иванишвили поддержал протесты в Тбилиси

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  • 23.06.2019, 17:58
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Cын председателя правящей партии «Грузинская мечта» поддержал свободолюбивых соотечественников.

Организаторы бессрочной акции протеста в Тбилиси заявили на митинге у здания грузинского парламента, что если до 19 часов местного времени 23 июня власти не освободят демонстрантов, задержанных и осужденных за участие в столкновениях с полицией, произошедших в ночь на пятницу, то вечером в воскресенье на центральном проспекте Руставели начнётся голодовка протеста, передает svoboda.org.

Демонстранты также требуют немедленной отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, отдавшего приказ о применении силы.

В результате столкновений у здания парламента пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, получили увечья разной степени тяжести. Два демонстранта потеряли глаз от попадания резиновой пули.

Неожиданно для многих, протесты поддержал рэпер Бера Иванишвили – сын председателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили. "Присоединяю свой голос к голосу свободолюбивых соотечественников. Мы никому не уступим нашей свободы", – написал Бера Иванишвили на своей страничке в Фейсбуке.

Вечером в субботу многотысячная колонна демонстрантов двинулась с проспекта Руставели, где все эти дни разворачивались события, ко Дворцу Царя Ростома, где находится головной офис правящей партии. После небольшой акции протеста демонстранты мирно разошлись. Полиция никак не вмешивалась в развитие событий. А офис был, по сути, пуст.

Последние два дня митинг на проспекте Руставели приобрёл несколько иной характер, чем в четверг: основными ораторами стали студенты либо лидеры молодёжных организаций и НКО. Они постоянно подчёркивают, что митинг носит "аполитичный" характер и его организаторами являются сами студенты.

Лидеры оппозиционных партий хотя и присутствуют на митинге, но выступают редко. Причина в том, что многих молодых людей раздражают политики, в том числе и соратники экс-президента Михаила Саакашвили.


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