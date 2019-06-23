В Чехии проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста 23.06.2019, 18:16

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Фото: AP

Чехи требуют отставки премьер-министра Бабиша.

В столице Чехии Праге 23 июня проходит массовая акция протеста против премьер-министра страны Андрея Бабиша, которая является крупнейшей за 30 лет, сообщает Радио Свобода со ссылкой на чешские СМИ.

Митинг проходит в парке Летна – там же, где в дни Бархатной революции 1989 года были организованы масштабные протесты против правления коммунистической партии. В них участвовали около полумиллиона человек. На демонстрации, проходящей 23 июня, организаторы ожидали до 250 тысяч участников.

Акции против Бабиша проводятся с апреля в Праге и других городах Чехии. Число их участников постоянно растет. Три недели назад демонстранты заполнили Вацлавскую площадь в центре города, их было, по разным данным, от 90 до 120 тысяч человек. Поэтому организаторы перенесли сегодняшний митинг на Летну, в центре его участники уже не поместились бы.

Как сообщают чешские СМИ, участники акции прибывали в Прагу на автобусах и поездах со всей страны.

#Prague getting ready for a mass protest in the 7 district of letna which says voted 7perc. For PM #Babis . Organizers say they expect 250k , 150k more than previous protest in centre of the city#Praha #milionchvilek pic.twitter.com/XZdVN0xGHS — Hannahkaviani (@Hannahkaviani) June 23, 2019

Поводом для масштабных протестов стало уголовное дело против Бабиша по подозрению в мошенничестве с фондами Европейского союза. Утверждается, что семейная фирма Бабиша получила деньги от ЕС в нарушение закона. Еврокомиссия также обвинила премьера Чехии в конфликте интересов при получении дотаций для его холдинга Agrofert. Непосредственной причиной роста числа участников акций протеста стало назначение министром юстиции сторонница Бабиша Марии Бенешовой. Противники премьера опасаются, что она будет оказыать давление на следствие.

Андрей Бабиш отрицает свою вину и утверждает, что причин для массовых демонстраций нет.

Андрей Бабиш – один из богатейших людей Чехии, владелец ряда крупных предприятий и СМИ. Он возглавляет коалиционное правительство, которое опирается, в том числе на голоса депутатов от Коммунистической партии, что также возмущает многих демонстрантов.