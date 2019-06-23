Профсоюз РЭП помог фитнес-тренеру добиться справедливости 1 23.06.2019, 18:19

Интересы истицы в суде первой инстанции представлял юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Председатель суда Новобелицкого района Гомеля Андрей Поправкин вынес решение о взыскании с ООО «Обещание жизни» в пользу уволенного фитнес-тренера Елены Михайловой невыплаченного при увольнении работницы окончательного расчета. Всего набежало 1400 рублей, передает gomelspring.org.

Интересы истицы в суде первой инстанции представлял юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Директор ООО «Обещание жизни» зарплату фитнес-тренерам платил что называется в конвертах. Как выяснилось в суде, работники порой даже не расписывались за получение наличных. Так произошло и в случае с фитнес-тренером Еленой Михайловой. По версии сотрудницы, при увольнении наниматель не рассчитал ее, директор же в суде настаивал на ином, деньги отдал, вот только в ведомости она не расписалась.

В ходе четырех судебных заседаний были опрошены в качестве свидетелей практически все работники фитнес-клуба. Суд принял сторону уволенной работницы, взыскав в ее пользу 1400 рублей.

Профсоюзный юрист заявляет, что остался доволен судебным вердиктом. Из-за невыплаченных вовремя 205 рублей частник сейчас должен выложить 1400 рублей.

«Трудовое законодательство четко регламентирует ответственность нанимателей за задержку окончательного расчета при увольнении – задержал расчет на один день, плати по среднему. Судебная практика в таком вопросе всегда защищает работников. В день увольнения наниматель обязан отдать не только всю зарплату, в окончательный расчет еще входит и компенсация неиспользованных дней трудового отпуска работника», - отметил юрист.

И хотя решение суда в законную силу еще не вступило, инспектор труда уверен в том, что оно останется без изменения и в случае подачи проигравшим нанимателем апелляционной жалобы.