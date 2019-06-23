ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов написали 42 абитуриента 1 23.06.2019, 18:38

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Стали известны результаты ЦТ по родному языку.

Также абитуриенты уже сдали ЦТ по русскому языку, обществоведению, математике, биологии и иностранному языку, а сегодня, 23 июня прошло тестирование по химии.

На централизованном тестировании по белорусскому языку максимального результата в 100 баллов добились 42 абитуриента, сообщает БелТА.

Впереди ждут экзамены по физике (25 июня), истории Беларуси (27 июня), по географии (29 июня) и по всемирной истории (1 июля).

Сегодняшнее ЦТ по химии прошло без нарушений, два человека не прошли по медпоказаниям.