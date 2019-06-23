«Адмирал Кузнецов» против «Шарля де Голля»: в чем разница 1 Валерий Ахримович

23.06.2019, 19:04

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Устаревший авианосец «Адмирал Кузнецов» значительно проигрывает французскому «Шарлю де Голлю».

Современными флотоводцами и теоретиками военно-морского флота авианосцы считаются наиболее важным и перспективным классом военно-морских кораблей. Не обладая особой огневой мощью, средний авианосец является высокомобильным аэродромом, который способен оказаться в любой точке земного шара и захватить господство в воздухе при помощи своих самолётов.

Одной из держав, обладающих собственными авианосцами, является Франция. На данный момент в состав французского военно-морского флота входит лишь один авианосец «Шарль де Голль», способный нести на своём борту до 40 истребителей Rafal и штурмовиков Super Etendard. Так же «Шарль де Голль» обладает атомной силовой установкой.

В целом, «Шарль де Голль» является наиболее крупным, после американских авианосцев типа «Нимиц» и российского авианосца «Адмирал Кузнецов», кораблём своего типа. При этом, он оценивается как наиболее боеспособный авианосец в мире после американских аналогов.

Ближайшим конкурентом «Шарля де Голля» является отечественный авианосец «Адмирал Кузнецов». Они являются примерными ровесниками – «Адмирал Кузнецов» спущен на воду в 1990 году, а «Шарль де Голль» в 1994. При этом «Адмирал Кузнецов» на момент постройки стоил примерно 697 современных миллионов долларов США, а стоимость постройки «Шарля де Голля» дошла почти до 3,3 млрд долларов США.

Однако, «Шарль де Голль» оказался более удачным образцом. Из-за распада СССР у командования ВМФ России не было достаточного времени и сил на полную «обкатку» российского авианосца и его испытания, в то время как французы могли потратить на «обкатку» своего авианосца семь лет с 1994 по 2001.

В итоге, на данный момент ситуация складывается таким образом, что оба авианосца постоянно пребывают на ремонте и модернизации. Текущая модернизация «Адмирала Кузнецова» оценивается министерством обороны России в сумму, свыше 60 млрд рублей или 1 млрд долларов. При этом стоит отметить не только то, что раз в три года «Кузнецов» встаёт на восьмимесячный ремонт, но и то, что во время текущей модернизации был сильно повреждён единственный док, приспособленный для ремонта «Адмирала Кузнецова» – на его восстановление тоже уйдут время и деньги. Стоимость ремонта и модернизации «Шарля де Голля» обойдётся Франции в 1,4 млрд долларов.

Однако, нельзя не отметить одну важную деталь. Военный бюджет Франции составляет 63,8 млрд долларов, а военный бюджет России 61,4 млрд долларов. На свои 63,8 млрд долларов Франции надо содержать небольшую армию, а России надо провести всё перевооружение своей армии на новую, очень дорогую бронетехнику.

Франция является шестой экономикой мира, а Россия лишь одиннадцатой. Получается, что любые попытки сравнить военные траты Парижа и Москвы можно охарактеризовать старой поговоркой: «Пока жирный сохнет – тощий сдохнет».

В таком случае, под сомнение встают и современные проекты новейшего российского авианосца проекта 23000 «Шторм». Заявленная сумма строительства этого авианосца – 5,2 млрд долларов, что уже в три раза меньше стоимости новейшего авианосца ВМС США «Джеральд Форд». Однако, 5,2 млрд долларов будет стоить постройка самого авианосца «Шторм». Отдельной строкой пойдут траты на дополнительные работы по улучшению авианосца, создание береговой инфраструктуры и судов сопровождения для авианосца, закупки самолётов для авиаударной группы. Основным самолётом на «Шторме» должен стать истребитель пятого поколения Су-57, один экземпляр которого стоит 34,4 млн долларов. Учитывая то, что для «Шторма» планируется поставить на вооружение 90 Су-57, то закупка одних только истребителей для «Шторма» обойдётся в 3 млрд долларов США.

Перспективный французский авианосец, условно называемый «Port Avion-2» должен обойтись французской казне в 4 млрд долларов. Получается, что Россия проигрывает даже Франции по постройке авианосцев, ведь разница в стоимости данных проектов и масштабах экономик двух стран заметна невооруженным глазом.

Вместе с тем, многие современные эксперты отмечают, что авианосцы теряют свой вес в качестве основы ВМС любой страны. Они слишком дороги, громоздки и слабозащищены. Будущее, уверены эти эксперты, за универсальными десантными кораблями и фрегатами океанской зоны действия.

Валерий Ахримович, vladtime.ru