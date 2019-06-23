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Илон Маск: Через 30 лет плотность населения Земли существенно уменьшится

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  • 23.06.2019, 19:12
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Илон Маск

Мнение знаменитого инженера в корне расходится с последним отчетом ООН.

Один из самых знаменитых инженеров мира уверен, что через тридцать лет плотность населения Земли существенно уменьшится. Это произойдет из-за того, что уже сейчас в большинстве стран мира смертность значительно превышает рождаемость, передает bitbet.news.

Его мнение в корне расходится с последним отчетом Организации Объединенных Наций, которая считает, что через тридцать лет население планеты приблизится к десяти миллиардам человек, а к 2100 году достигнет одиннадцать миллиардов.

Тем не менее в докладе ООН также говориться о небывалом уровне старения населения.

В основе слов Маска лежит книга ученого Йоргена Рандерса из Норвегии, который утверждает, что человеческая популяция начнет резко падать уже через двадцать лет.


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