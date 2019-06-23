Илон Маск: Через 30 лет плотность населения Земли существенно уменьшится

Илон Маск: Через 30 лет плотность населения Земли существенно уменьшится6
- 23.06.2019, 19:12
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Мнение знаменитого инженера в корне расходится с последним отчетом ООН.
Один из самых знаменитых инженеров мира уверен, что через тридцать лет плотность населения Земли существенно уменьшится. Это произойдет из-за того, что уже сейчас в большинстве стран мира смертность значительно превышает рождаемость, передает bitbet.news.
Его мнение в корне расходится с последним отчетом Организации Объединенных Наций, которая считает, что через тридцать лет население планеты приблизится к десяти миллиардам человек, а к 2100 году достигнет одиннадцать миллиардов.
Тем не менее в докладе ООН также говориться о небывалом уровне старения населения.
В основе слов Маска лежит книга ученого Йоргена Рандерса из Норвегии, который утверждает, что человеческая популяция начнет резко падать уже через двадцать лет.