Грузинские кинотеатры приостановили показ фильмов с русским переводом

Грузинские кинотеатры приостановили показ фильмов с русским переводом5
- 23.06.2019, 19:23
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Решение принято в знак солидарности с протестовавшими у здания парламента Грузии.
Семь кинотеатров одной из грузинских сетей проката приостановили показ фильмов с русским переводом.
Как сообщает Грузия-онлайн, решение принято в знак солидарности с протестовавшими у здания парламента страны в Тбилиси 20 июня.
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