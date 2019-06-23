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Грузинские кинотеатры приостановили показ фильмов с русским переводом

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  • 23.06.2019, 19:23
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Решение принято в знак солидарности с протестовавшими у здания парламента Грузии.

Семь кинотеатров одной из грузинских сетей проката приостановили показ фильмов с русским переводом.

Как сообщает Грузия-онлайн, решение принято в знак солидарности с протестовавшими у здания парламента страны в Тбилиси 20 июня.

Несколько тысяч демонстрантов вместе с представителями оппозиции требовали отставки спикера законодательного органа и главы МВД.

Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Задержаны около трехсот манифестантов.


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