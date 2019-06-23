Фотофакт: Более 250 тысяч чехов вышли на акцию протеста в Праге

Фотофакт: Более 250 тысяч чехов вышли на акцию протеста в Праге5
- 23.06.2019, 19:30
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Впечатляющие кадры.
В воскресенье, 23 июня, в Праге началась масштабная антиправительственная акция протеста — крупнейшая за несколько десятилетий.
Как сообщает Радио Прага, больше 250 тысяч протестующих собрались в районе Летенского поля, они требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша.
В районе массовой демонстрации полностью перекрыто автомобильное и трамвайное движение, закрыты ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска.
На акцию протеста пришли люди всех возрастов, в том числе родители с колясками и пенсионеры. Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие — плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.
Напомним, что в Чехии инициировали голосование за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша из-за предполагаемого конфликта интересов.
Европейская комиссия определила, что Бабиш находится в конфликте интересов из-за того, что его бизнес-империя размещена в целевых фондах, и в результате страна может потерять часть финансирования ЕС.
From the rooftoop. #prague #demonstration #milionchvilek#antiprimeministerBabis pic.twitter.com/3ut1ULZPln— Eva Hanakova (@HanakovaEva) June 23, 2019
Prag's getting ready for the anti #Babiš demonstration. People from all over the country join in, some carry signs with the name of their distant villages. pic.twitter.com/ISD7FPvOJe— Olivia Kortas (@OliviaKortas) June 23, 2019
3,2,1.... start!!!#sorryjako #MilionChvilek #prague #demonstration #antibabis pic.twitter.com/ISJbspeu0g— Eva Hanakova (@HanakovaEva) June 23, 2019