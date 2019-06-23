На повторных выборах мэра Стамбула снова победил оппозиционер 1 23.06.2019, 20:08

Экрем Имамоглу

Фото: Reuters

Соратник Эрдогана, баллотировавшийся на пост мэра, публично признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой.

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу побеждает на повторных выборах мэра Стамбула.

По итогам обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов, сообщает ВВС со ссылкой на центризбирком страны.

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов.

Он уже публично признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой.

"Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи. Эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом и прилагал все усилия для служения городу и его жителям", - сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV.

Стамбул - ключевой город для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сам начинал здесь большую политическую карьеру, победив на выборах мэра в 1994 году.

Кроме того, огромный мегаполис с населением около 17 миллионов человек - финансовый, культурный и экономический центр Турции. Сам Эрдоган в бытность мэром не раз повторял: "Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции".

Результаты выборов мэра в марте этого года, победу на которых также одержал Экрем Имамоглу, были аннулированы. Центризбирком страны связал это с тем, что некоторые члены избирательных комиссий были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.

После этого Народно-республиканская партия заявила, что вновь выдвинет на повторных выборах кандидатуру Экрема Имамоглу.