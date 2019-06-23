закрыть
23 июня 2019, воскресенье, 20:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

На повторных выборах мэра Стамбула снова победил оппозиционер

1
  • 23.06.2019, 20:08
Экрем Имамоглу
Фото: Reuters

Соратник Эрдогана, баллотировавшийся на пост мэра, публично признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой.

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу побеждает на повторных выборах мэра Стамбула.

По итогам обработки 98% бюллетеней он набирает 53,9% голосов, сообщает ВВС со ссылкой на центризбирком страны.

Кандидат от правящей Партии справедливости и развития и ближайший соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Бинали Йылдырым набирает 45,2% голосов.

Он уже публично признал свое поражение и поздравил своего соперника с победой.

"Я поздравляю своего конкурента и желаю ему удачи. Эти выборы еще раз показали, что демократия в нашей стране безусловна. Желаю, чтобы Имамоглу руководил Стамбулом и прилагал все усилия для служения городу и его жителям", - сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV.

Стамбул - ключевой город для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сам начинал здесь большую политическую карьеру, победив на выборах мэра в 1994 году.

Кроме того, огромный мегаполис с населением около 17 миллионов человек - финансовый, культурный и экономический центр Турции. Сам Эрдоган в бытность мэром не раз повторял: "Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции".

Результаты выборов мэра в марте этого года, победу на которых также одержал Экрем Имамоглу, были аннулированы. Центризбирком страны связал это с тем, что некоторые члены избирательных комиссий были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.

После этого Народно-республиканская партия заявила, что вновь выдвинет на повторных выборах кандидатуру Экрема Имамоглу.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип