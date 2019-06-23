Де Ниро и Стивен Кинг снялись в «антироссийском» ролике

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в «антироссийском» ролике7
- 23.06.2019, 20:40
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Звезды Голливуда и литературы выступили против вмешательства РФ в американские выборы.
Известные американцы приняли участие в съемках видео про «сговор» Дональда Трампа с Москвой. Ролик появился на портале Now This, передает mk.ru.
Актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер Роберт Райнер и другие звезды высказали свою позицию по поводу доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Exclusive: @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/HaQRWj7KNK— NowThis (@nowthisnews) June 21, 2019
Знаменитости утверждают, что в 2016 году Россия «атаковала демократию» США. Стать президентом Дональду Трампу помогла «массивная тайная операция» Москвы.