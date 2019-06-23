Можно ли снимать видео в белорусских магазинах? 23 23.06.2019, 20:48

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Приключения брестчанки в торговом центре «Корона».

Читательница onliner.by Ксения недавно попала в неприятную ситуацию в торговом центре «Корона» в Бресте. Женщина была там с мужем и 5-летним ребенком, снимали видео. Ксения уверяет, что не занималась шпионажем, не собирала компромат — просто снимала семейное видео для личного архива и даже не собиралась его нигде публиковать. Тем не менее факт съемки не понравился охраннику объекта.

Жалоба посетителя

— Думала, что вопрос фото- и видеосъемки давно закрыт и никаких вопросов быть не должно, но ошиблась. 10 июня мы пришли за покупками в «Корону» и снимали на мобильный телефон. Это просто для семейного архива. У нас нет никаких каналов, мы нигде не планировали публиковать это видео. Ребенок смотрит видео в интернете, ему нравится, что его тоже снимают. Нам в кадр не попадали ни сотрудники магазина, мы ничего не выискивали, просто снимали наши покупки, — рассказала Ксения.

В какой-то момент женщина обратила внимание на то, что за ними следуют охранники магазина. Наконец, один из них подошел и запретил вести съемку. Остальной персонал при этом не проявлял никакого интереса к происходящему: клиентам не делали замечание, но и не пытались уладить возникший конфликт.

— Я поинтересовалась у охранника, что именно мы нарушаем. «Корона» — не единственный магазин, где мы делали такие видео, но только здесь почему-то кто-то высказал нам претензии. Охранник ответил, что я нарушаю какой-то пункт Гражданского кодекса, и он, дескать, заведет на меня дело за хулиганство, — рассказала читательница.

Ответственность за хулиганство предусмотрена Уголовным кодексом. Но, во-первых, можно ли считать ведение видеосъемки в магазине хулиганством, во-вторых, какое отношение к Уголовному кодексу имеет охранник?

Уже после произошедшего в «Короне» Ксения решила опубликовать сделанную ей запись.

— Я была шокирована таким поведением. С нами обошлись просто по-хамски. Я была в полной растерянности. На все мои аргументы охранник отвечал, что я не первая такая, что я могу жаловаться куда угодно и так далее. Сказала ему вызвать милицию, если я что-то нарушила. Думала, на этом он просто оставит нас в покое. Но нет, охранник привел милиционера. Тот, правда, общался куда сдержаннее, не говорил, что я что-то нарушила, лишь указывал на таблички на дверях магазина, где указано, что съемка запрещена. Но разве такие таблички — это закон?

Ксения потребовала жалобную книгу.

— Другой персонал магазина с нами общался приветливо и вежливо. Но помочь нам не пытались. В инфоцентре мне спокойно выдали жалобную книгу, где я оставила свою претензию. Позднее, вернувшись домой, я нашла в интернете статью на Onliner, где четко сказано, что ничто не препятствует мне снимать видео в магазинах. Я вернулась и попросила позвать того же охранника, показала ему эту публикацию. Но он ответил, что не станет ничего читать, а я могу доказывать что хочу.

Ксения говорит, что произошедшее не является для нее каким-то принципиальным конфликтом.

— Я смогу жить и с запретом на съемку. Но выходит, что простой охранник на деле решает, что можно делать посетителям, а что нет, даже если его решение противоречит законодательству в стране? Я ничего не нарушила, и ни в одном другом магазине ничего подобного не случалось. Обидно, что именно в «Короне», где у нас скидка, где мы постоянно закупаемся продуктами, с нами обошлись таким образом. Теперь туда и заходить не хочется, — говорит собеседница.

Законодательство

Действительно, такой конфликт происходит не впервые. В том материале, который Ксения пыталась показать охраннику, опубликован официальный ответ Мингорисполкома относительно съемки в магазинах. Там, в частности, есть отсылка на абзац 5 части 1 статьи 17 закона «Об информации, информатизации и защите информации». По нему к информации, распространение которой ограничено, относится информация, составляющая коммерческую или профессиональную тайну. Пункт 2 статьи 140 Гражданского кодекса определяет коммерческую тайну или служебную информацию только в том случае, если она неизвестна третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры по охране ее конфиденциальности.

По закону «О коммерческой тайне» (статья 5) режим коммерческой тайны может устанавливаться к сведениям, которые одновременно соответствуют следующим требованиям:

не являются общеизвестными и легкодоступными третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода сведениями;

имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности третьим лицам;

не являются объектами исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

не отнесены в установленном порядке к государственным секретам.

Еще есть информация, распространение которой ограничено. Ее определяет статья 17 закона о коммерческой тайне. И опять же, она не должны быть известна третьим лицам.

— Таким образом, информация, к которой каждый имеет свободный доступ, не составляет предмет коммерческой тайны, — поясняли в Мингорисполкоме. — Из вышеизложенного следует, что граждане вправе осуществлять фото- и видеосъемку в общедоступных помещениях, в том числе в магазинах, торговых центрах, клубах, барах. Работники службы охраны не вправе запрещать или приостанавливать осуществление фото- и видеосъемки. Знак на входе (зачеркнутый фотоаппарат) не может быть препятствием для фотосъемки.

Исключение составляют только игорные заведения.

Ответ «Короны»

А вот ответ, который Ксения получила на оставленную ею жалобу. Оказывается, запрет на фото- и видеосъемку содержится в утвержденной инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в «Брестском торговом центре „Корона“», один из пунктов которого гласит, что «видео- и фотосъемка в торговых залах без согласования с руководством филиала запрещены».