Посольства Грузии начали кампанию по привлечению иностранных туристов 4 23.06.2019, 21:01

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Грузия намерена привлечь вместо россиян туристов из других стран.

Посольства Грузии распространили приглашения для иностранных граждан с призывом посетить республику после того, как Москва приняла решение о приостановке авиасообщения со страной. Соответствующие видеоролики появились, в частности, в Facebook диппредставительств в США и Дании.

«С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне — о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию», — отмечается на официальной странице посольства Грузии в США.

Также посольство Грузии в Дании сделало репост со страницы грузинского портала The Financial, где размещено приглашение для туристов. На снимке изображения в посте написано, что Грузия — это страна, которую «больше всего ненавидит Путин».

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне отмены авиасообщения с Россией выступила за продолжение поездок российских туристов. В интервью телеканалу EuroNews она заявила, что политические разногласия не должны влиять на туристов, которые захотят посетить ее страну.