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По всей России прошли акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел

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  • 23.06.2019, 21:37
  • 2,099
ФОто: Евгений Фельдман/«Медуза»

Российское общество потребовало справедливости.

23 июня более чем в 16 городах России прошли митинги и пикеты под названием «Общество требует справедливости» — акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организованные после дела Ивана Голунова Либертарианской партией и профсоюзом журналистов и работников СМИ. В Москве после разрешенного митинга задержали шесть человек; в Санкт-Петербурге на несогласованной акции — как минимум троих, передает meduza.io.

Москва

ФОто: Евгений Фельдман/«Медуза»
ФОто: Евгений Фельдман/«Медуза»
ФОто: Евгений Фельдман/«Медуза»

Санкт-Петербург

ФОто: Давид Френкель / «Медиазона»
ФОто: Давид Френкель / «Медиазона»

Самара

ФОто: Анар Мовсумов для «Медузы»
ФОто: Анар Мовсумов для «Медузы»

Тюмень

ФОто: Либертарианская партия

Пермь

Казань

ФОто: Либертарианская партия

Томск

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Сегодня 23 июня провел одиночный пикет в поддержку независимых СМИ и против произвола силовых ведомств. Изначально мероприятие планировалось в формате массового пикета, но администрация города отказала в согласовании, и посоветовала подобный формат. Хоть #иванголунов уже и на свободе, но многие независимые СМИ, которые работают на территории России и по сей день подвергаются цензурe со стороны органов власти, в том числе и со стороны силовиков. Полиции России нужна новая реформа. МВД должно работать в соответствии с действующим законодательством. Считаю, что Генералу Колокольцеву не по пути с новой полицейской реформой. За фото и новость спасибо @vtomskeru и @kandinskiy_d #ямыиванголунов #свобода #сми #томск #россия #реформа #мвд #отставка #колокольцев #полиция #губернатор #томскаяобласть70 #петровка38 #пикет #одиночныйпикет #жвачкин

Публикация от Rob (@deus2025)

Калининград

ФОто: Либертарианская партия

Нижний Новгород

ФОто: Либертарианская партия

Владивосток

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#журналистиканепреступление Коллеги организовали митинг (один из по всей стране в этот день) с требованием полного и тщательного расследования дела Ивана Голунова, за право работать «без оглядки на полицейскую дубинку» и не боятся кого-либо оскорбить любым своим словом (а не бранным или недостоверным). ⠀ ・・・ Кто такой Иван Голунов и почему общественность выходит на митинги, подписывает петиции Генеральному прокурору и так много возмущается в интернет-пространстве. ⠀ ● Иван Голунов — один из лучших журналистов совоеменной России,специальный корреспондент интернет-издания «Медуза», известен громкими антикоррупционными расследованиями. Например про: - Как семья вице-мэра Москвы заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры; - как Москва намерена избавляться от шести миллионов тонн мусора и отправлять их в другие регионы; - Как и какие чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок 🔜 и вдруг Голунова арестовывают, находят у него пакеты с наркотиками весом под сбыт. В отделении не дают связаться с адвокатом, избивают, не дают есть и спать. А потом - под давлением общественности - вдруг отпускают, а дело закрывают с формулировкой "За Недоказанность"... А откуда взялись или с помощью кого наркотики вдруг становится не интересно! ⠀ Сейчас дело не в Голунове, а дело в деле Голунова: в похожей ситуации оказывались люди и могут оказаться вновь! ⠀ А ещё дело в том, что журналистика оказалась на грани вымирания: продажность, работа словом на того, кто платит - это всегда было и будет, но есть и те, кто хочет и может искать и говорить правду, кто готов помогать людям словом, кто за справедливость, а не только за редакционную политику. ⠀ Закон о СМИ превратился просто в книжечку с буковками, а понятия #свободаслова #праваиобязанностижурналиста обесцениваются А ещё любые законы РФ и мера наказания за преступление - одинаковы для всех граждан РФ не зависимо от профессии. ⠀ А теперь про то: "И что эти ваши митинги и требования изменят?" Ответ ниже (в комментарии)⬇️ #иванголунов #Russia #vladivostok ##ivangolunov

Публикация от ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (@tatjana_gnezdilova)

Саратов

ФОто: Либертарианская партия

Краснодар

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Прямо сейчас на парковке «Баскет-холла» проходит митинг против сфабрикованных дел, как в случае с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. ⠀ Изначально митинг хотели провести в центре города, но мэрия перенесла его подальше, чтоб никто не видел, но интернет видит все. ⠀ Такие протесты проходят сегодня по всей стране. ⠀ Фото: Свободные Медиа ⠀ #подкиньтесебесовесть #иванголунов #митингвкраснодаре #баскетхоллкраснодар #krasfeed

Публикация от КрасФид (@krasfeed)

Хабаровск

ФОто: Либертарианская партия

Омск

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Вот и у нас в городе прошёл пикет в защиту политзаключенных, незаконно осуждённых по 228, 282 статьям. Пусть людей было не так много, как в других городах, главное, что мы вышли и заявили о проблеме. Спасибо всем тем, кто пришёл. Большинство из вас очень ламповые ребята:з Как показала сегодняшняя акция, многие люди просто не знают о происходящем, а многие и не хотят знать. В любом случае мы рады, что, помимо провокаторов, привлекли внимание тех граждан, которым не плевать на свою страну. Надеюсь, со временем таких станет ещё больше. #пикет #акция #ЛПР #протест #оппозиция

Публикация от live~evil (@liberty_tyan)

Новокузнецк

ФОто: Либертарианская партия

Ростов-на-Дону

ФОто: Либертарианская партия

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