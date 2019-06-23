По всей России прошли акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел

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#журналистиканепреступление Коллеги организовали митинг (один из по всей стране в этот день) с требованием полного и тщательного расследования дела Ивана Голунова, за право работать «без оглядки на полицейскую дубинку» и не боятся кого-либо оскорбить любым своим словом (а не бранным или недостоверным). ⠀ ・・・ Кто такой Иван Голунов и почему общественность выходит на митинги, подписывает петиции Генеральному прокурору и так много возмущается в интернет-пространстве. ⠀ ● Иван Голунов — один из лучших журналистов совоеменной России,специальный корреспондент интернет-издания «Медуза», известен громкими антикоррупционными расследованиями. Например про: - Как семья вице-мэра Москвы заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры; - как Москва намерена избавляться от шести миллионов тонн мусора и отправлять их в другие регионы; - Как и какие чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок 🔜 и вдруг Голунова арестовывают, находят у него пакеты с наркотиками весом под сбыт. В отделении не дают связаться с адвокатом, избивают, не дают есть и спать. А потом - под давлением общественности - вдруг отпускают, а дело закрывают с формулировкой "За Недоказанность"... А откуда взялись или с помощью кого наркотики вдруг становится не интересно! ⠀ Сейчас дело не в Голунове, а дело в деле Голунова: в похожей ситуации оказывались люди и могут оказаться вновь! ⠀ А ещё дело в том, что журналистика оказалась на грани вымирания: продажность, работа словом на того, кто платит - это всегда было и будет, но есть и те, кто хочет и может искать и говорить правду, кто готов помогать людям словом, кто за справедливость, а не только за редакционную политику. ⠀ Закон о СМИ превратился просто в книжечку с буковками, а понятия #свободаслова #праваиобязанностижурналиста обесцениваются А ещё любые законы РФ и мера наказания за преступление - одинаковы для всех граждан РФ не зависимо от профессии. ⠀ А теперь про то: "И что эти ваши митинги и требования изменят?" Ответ ниже (в комментарии)⬇️ #иванголунов #Russia #vladivostok ##ivangolunov