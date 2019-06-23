Фионна Гибб: Для дня рождения королевы у меня будет платье от белорусского дизайнера 23.06.2019, 21:41

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Фионна Гибб

Посол Великобритании в Беларуси рассказала, какое впечатление на нее произвела наша страна.

Фионна Гибб приехала к нам больше трех лет назад, и летом срок ее пребывания заканчивается. Посол рассказала kp.by о том, какое впечатление на нее произвела наша страна и какие сюрпризы преподнесла.

- Мне кажется, вы побывали уже везде в Беларуси, так много вы по ней путешествовали!

- Увы, не везде, хотя я была во всех крупных городах, в Брестской крепости, Беловежской пуще, в Солигорске, на «Беларуськалии» - даже спускалась в шахты, в Миорах, Полоцке… Все эти места мне по-своему понравились.

- Но что-то, может быть, лично на вас произвело большее впечатление?

- В Беларуси прекрасные реки, озера. Одно из мест, которые поразили меня, - это болото в Ельне. Это очень особенное место.

От редакции: Заказник Ельня - самое большое верховое болото в Беларуси и пятое по величине в Европе, древнее, ему около 9000 лет. Воздействие человека там было минимальным, и сохранилась уникальная природа, редкие виды растений, животных и птиц.

- У меня хорошие отношения с Александр Винчевским из организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», я была на нескольких экскурсиях от них. И когда он рассказывал о странном решении местных властей построить дорогу сквозь болота, уничтожая экосистему… Очень плохое решение, - не скрывает эмоций госпожа посол. - Иногда местные власти принимают глупые решения, не углубляются в проблемы, не общаются с защитниками природы, хотя им надо сотрудничать. Ваша потрясающая природа - одно из важнейших достояний страны. Одно из главных, скажем прямо, продающихся моментов, если говорить о туризме. И очень важно, чтобы природу не испортили непродуманные, недальновидные решения местных властей.

Кстати, одна из тем на фестивале - экология, мы говорим, как важно перестать пользоваться одноразовым пластиком. Сейчас в мире катастрофа, он в океане, в реках.

- Вы, наверное, уже подумали, что увезете из Беларуси на память?

- Я точно увезу больше книг, чем привезла. В основном это книги с фотографиями. А также картины - это не произведения каких-то известных художников, но картины мне нравятся. Я приобрела 15 - 20 картин, которые хочу увезти с собой.

- Вы всегда так элегантны. Совершали ли какой-то шопинг в Беларуси, может быть, есть любимые дизайнеры?

- Да, например, для дня рождения королевы у меня будет платье от белорусского дизайнера, я только что вернулась с финальной примерки. И есть одно, которое я купила на «Модном маркете» в прошлом году, оно зимнее. Мои друзья рекомендовали мне нескольких белорусских дизайнеров, которых я посещу до отъезда, например, мне очень запомнилось платье с изображением аиста.