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В Тбилиси начался очередной митинг за отставку главы МВД

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  • 23.06.2019, 22:16
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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Тысячи грузин собираются у здания парламента.

В Тбилиси перед зданием парламента началась очередная акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы.

На акцию вышли несколько тысяч человек, передает nv.ua.

Ранее гендиректор оппозиционного телеканала Рустави 2 Ника Гварамия заявил, что власти могут начать ночью штурм телекомпании, потому что она «активно освещает проходящую в Тбилиси акцию протеста».

Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявил, что гендиректор канала «искусственно нагнетает» ситуацию.

«Мы заявляем, что это заявление Гварамия направлено на продолжение акции протеста в Тбилиси. Мы однозначно заявляем, что СМИ в Грузии не угрожает никакая опасность, тем более со стороны властей», — сказал Талаквадзе.


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