Фотофакт: В Ивье верующие выстелили улицы города коврами из живых цветов 4 24.06.2019, 7:42

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Фото: tut.by

Украсить город в католический праздник помогали также православные и мусульмане.

Каждый год в Ивье, впрочем, как и во многих других белорусских городах, проходит католический праздник Божьего Тела и торжественная процессия. Однако здесь несколько лет назад верующие придумали новую традицию, которая, как они в этом уверены, может стать визитной карточкой города. Прихожане местного костела выкладывают на центральных улицах Ивья многометровые ковры из живых цветов. Во-первых, это очень красиво, а во-вторых материал для украшения города помогают собирать православные и мусульмане, пишет tut.by.

— Татары, ведаючы што ў нас хутка свята Божага Цела, самі кажуць — вось у нас кветкі - бярыце, калі ласка, — говорит настоятель Костела Святых Апостолов Петра и Павла ксендз Ян Гавецкий.

Собирать цветы для многометровых (и таких недолговечных) ковров начинают за несколько дней до торжественной процессии, которая по традиции проходит в центре города. Некоторые растения ивьевчане специально выращивают для праздника, остальное собирают на полях и обочинах дорог. В ход идут травы, папоротники, листья деревьев, лепестки роз, ромашки, календула, иван-чай…

Рисунки для живого украшения придумывают сообща. Выкладывать цветы начинают с рассветом.

— Працэс падрыхтоўкі проста заварожвае — працуюць супольна и вельмі хутка. Гэтую кветку — туды, а гэтую — сюды, — рассказывает ксендз Ян. Спешат. Надо успеть к началу службы в костеле.

— Именно над этим ковром трудилось 10 человек. Встали в пять утра и все это время работали над рисунком. Закончили за несколько часов. Жаль, что цветы уже немного подвяли, — говорят прихожане на главной площади Ивья, где около памятника четырем конфессиям соорудили один из алтарей, около которого будут останавливаться участники торжественной процессии.

Девушки деловито поправляют композицию, парни опрыскивают живой ковер водой. Местные жители говорят, что на создание ковров ушло сотни, а может и тысячи полевых и садовых цветов.

Процессия вот-вот должна стартовать от ивьевского костела Петра и Павла. В этот день он украшен лентами и цветами.

— Прям, как невеста, — говорят местные бабушки, которые прячутся от июньского зноя в тени деревьев. Ивье в это воскресенье — нарядное и торжественное. Все утро звонят колокола костела, а на ветру развиваются разноцветные флажки, которыми католики украсили центральные улицы города. Говорят, в этот день все должно быть красиво и нарядно.

Праздник Божьего тела католики отмечают в четверг после Троицы. А торжественные процессии проходят обычно в воскресенье. По традиции верующие обходят храм или идут по улицам города, задерживаясь около четырех «станций» — алтарей, где читают молитвы и отрывки из Евангелия.

Праздник Божьего Тела появился давно — еще в XII веке в Льежской епархии Бельгии. В 1264 году папа Урбан IV придал этому празднику статус общецерковного, когда торжество стало набирать популярность у простого люда. Со временем к празднованию добавилась традиция проведения процессий, первая, как говорят историки, прошла в Кельне в 1260-х годах. Потом этот обычай получил распространение в Германии, Англии, Франции, Польше, Северной Италии и, наконец, дошел до нас.

Ивье замерло. Девочки в длинных белых платьях, возглавляющие процессию, медленно и торжественно идут от костела в центр города. Каждый год маленькие прихожанки готовятся к этому событию, репетируют, волнуются. Одни несут ленты, другие — разбрасывают лепестки цветов. И вскоре все центральные улицы покрываются розовыми листиками. Процессия останавливается около одного из алтарей. Ксендз благодарит тех, кто украшал «станцию».

— Паглядзіце, які пышны кавер. Так і хочацца прылегчы. Але няма часу — трэба ісці, — говорит священник, и процессия двигается дальше.

Несмотря на то, что ивьевской традиции выстилания цветочных ковров всего несколько лет, многие прихожане уверены — обряд имеет многовековую историю.

— Значит, прижилась традиция, — говорят ивьевчане.

— Не жалко, что эта красота такая недолговечная?

— Жалко, конечно. Столько трудов, но что сделать. Все в этом мире временно. В следующем году придумаем что-то новое. Будет очень красиво, — философствуют прихожане.