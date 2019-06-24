Демьян Лепесевич: На заводе АКБ под Брестом найден колодец со щелочью 8 24.06.2019, 7:53

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Брестчане не верят обещаниям властей.

Более 500 человек собрало шествие по центральным улицам Бреста, сообщил вчера корреспондент Charter97.org из Бреста.

Люди вышли на еженедельный протест против вредного, по их мнению, аккумуляторного завода «АйПауэр», построенного вблизи города, сообщает «Белсат».

«Обнаружили колодец со щелочью на этом предприятии. Что власти сделали, чтобы убрать эту щелочь и обнаружить, как она туда попала? Ничего. Заваривают все колодцы, чтобы общественность не могла видеть, что там происходит. Ливневые люки закрывают, замки вешают», – говорит противник аккумуляторного завода Демьян Лепесевич.

Вчера власти провели открытую встречу с гражданами. Председатель горисполкома Александр Рогачук и председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко уверяли, что сейчас завод не работает, проводится экспертиза, опасности пока не обнаружили.

«Один из аргументов людей сомневающихся, – в том, что динамика накопления свинца в почве двойная. Вы это отрицаете?» - заявил Александр Рогачук.

«Да, на сегодня отрицаю. Так как были взяты цифры 15 миллиграмм – по территории промзоны, 5 миллиграмм – санитарно-защитная зона», – отметил Александр Горошко.

Такие заявления брестчане слышат не первый раз, но своими глазами – видят нарушения. Поэтому большинство встречу проигнорировало. Активисты уверены, что чиновники специально назначили встречу на 11 утра, чтобы сорвать запланированный в 12 протест.

«Активных действий и производственных процессов там не происходит, но все равно люди, которые там находятся, – фиксируют регулярные отходы промстека, которые никак не стыкуются с тем, что предприятие не работает. Регулярно работает котельная в ночное время. И общая обстановка не стыкуется с теми заявлениями, что сделал губернатор Лис», – заявляет противник аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк.

Так, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис давал распоряжение полностью приостановить работу завода, однако, по словам активистов, на деле запрет не соблюдается. Как они узнали от чиновников, конкретных людей для этой задачи Лис не назначал.