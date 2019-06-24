закрыть
24 июня 2019, понедельник, 12:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Девятилетнего сына скрутили в магазине за сухарики и шоколадку»

53
  • 24.06.2019, 8:21
  • 6,374

Жительница Пинска рассказала о беспределе охранников.

Ирина Вишневская — мать троих детей (старшие — двойняшки 9 лет, младшему сыну 3 года). По образованию дизайнер, преподаватель, искусствовед, работает в сфере образования. Открыла художественную мастерскую — «Кот да Винчи». Работу с детьми считает основой своей жизни. До 1 июня 2019 года никогда никаких контактов с милицией не имела (как и ее дети) и с ужасом пережила случившееся.

Свою историю она рассказала сайту onliner.by:

- Голос плачущей дочери режет сердце: «Мама... Женю забрали в магазине. Его увел охранник». Женя — мой девятилетний сын. Узнать, что же такое совершил маленький ребенок, после чего его «скрутила» охрана одного из сетевых магазинов в Пинске, отправился мой муж (я в этот момент ехала в маршрутке из одного города в другой). Охранник предоставил видео, где наш Женя ходит по магазину, потом пихает в один карман «Кириешки», а во второй — шоколад. Охранник с гордостью рассказал, как он следил за мальчиком и ждал, когда воришка выйдет не через кассу, чтобы взять малолетнего преступника с поличным.

Совершил ли мой сын плохой поступок? Однозначно — да. В этом он сейчас искренне раскаивается, насколько это возможно в его небольшом возрасте. Как вы думаете, часто ли любопытные дети решаются проверить систему общества на прочность? Думаю, всем понятно, что в той или иной степени это происходит очень часто. Должен ли был мой сын понести наказание? Тут очень важно понимать, что вкладывают в это понятие разные люди. Например, я уверена: методы наказания и воспитания, которые приемлемы для охранника, представляются лично мне какой-то дикостью.

Просто попробуйте вообразить, как развивалась история с задержанием дальше. По словам охранника, словив сына, он якобы пытался решить вопрос по-хорошему, но наш ребенок вывел его из себя... Как? Он сразу не признался, негодник! Применили «воспитательные меры». Женю завели в подсобное помещение на втором этаже магазина, где охранник проводил с ним беседу наедине, при этом заставлял сидеть прямо, когда с ним взрослый разговаривает, руки за спину заложить, а ноги скрестить, не двигаться и не вставать (так описал процесс воспитания мой сын). Охранник не стеснялся в выражениях, оскорбляя моего сына, а также высказывая свое мнение о тех, кто его родил и так неумело воспитал. После этого, не пытаясь связаться с родителями, он вызвал инспектора по делам несовершеннолетних.

Мой муж приходится ребенку отчимом, такая степень родства охранника не устраивала, он соглашался на переговоры только с матерью. Ждали меня. Ребенок цепенел от ужаса. Тем временем в подсобное помещение пришли два милиционера, полностью экипированные, вооруженные автоматами, посадили возле моего девятилетнего сына задержанного спившегося мужчину и начали проводить с ним работу по изъятию украденного и другие необходимые действия. Охранник восторгался данной ситуацией: «У нас прямо как в участке милиции», — говорил он. (Это происходило уже при мне, значительно позже.)

Охранник с мужем ждут инспектора по делам несовершеннолетних. Мы готовы компенсировать украденное сторицей и обещаем провести самую строгую воспитательную беседу, на такие уступки магазин не считает нужным идти. А инспектор все не идет... Час, второй, третий...

Попытки хотя бы покормить сына пресекаются охранником и двумя милиционерами, вооруженными автоматами. Охранник предлагает милиционерам, в случае если мы попытаемся увести сына, который на то время уже 3 часа(!) сидел в углу подсобного помещения на табуретке, заплаканный и испуганный, применить в отношении нас физическую силу. Муж закипает, его выводят из комнаты с ребенком.

Это была моя самая долгая поездка на маршрутке... Моя беспомощность убивала. Сижу в кресле, колени в переднее сиденье упираются. Ноги, спина — все затекло... В телефоне садится батарея — все названиваю, как там дела... Дочка сидит у соседей и плачет... Муж пытается освободить сына из унизительного и пугающего положения... В трубке слышны только отголоски фраз...

Когда я все же добралась домой, было уже десять часов вечера. Бегу в магазин и вижу картину. В помещении, где и взрослому развернуться негде, стоят трое мужчин под два метра ростом и сидит мой сын на табуретке в углу с размазанными по лицу слезами, в маечке и шортах, с трясущимся подбородком — сдерживался, чтоб при матери не рыдать...

Охранник не отдает сына и мне. Идет четвертый час. Инспектор по делам несовершеннолетних пришла в 22:38. Женщина в форме не считала нужным ни поздороваться, ни представиться нам грешным, она сразу начала «карать» — заверила, что для нас — это только начало... Что ребенка отправят на комиссию, поставят на учет, а меня запишут в социально опасные. А еще сотрудница милиции спросила с укором у ребенка, почему он одет в шорты и кроссовки, на улице ведь уже темно и холодно.

Под расписку вырвала я свое чадо из этого кошмара. Идем домой... Темно... Сын говорит: «Мама, нам повезло все же. Я думал, что меня и Юру (так зовут отчима) побьют или даже расстреляют...» События эти произошли в знаменательный день — 1 июня, на календаре он значится как День защиты детей.

У всей этой истории, если так можно сказать, есть хеппи-энд. Никто моего ребенка на учет не поставил (как оказалось, он для этого слишком мал), меня, к счастью, не записали в социально опасные. Кто-то скажет, что Женя получил хороший урок, но я в его качестве очень сомневаюсь. Вот уже который раз сын просыпается в ужасе посреди ночи, пытаясь оправдаться во сне перед строгими дядями. Мы водим его к психологам, которые говорят, что у Жени сильная психологическая травма. Я недоумеваю: почему нельзя было подойти к маленькому мальчику, который совершил ошибку, и прямо в торговом зале по-человечески объяснить, что его поступок может иметь серьезные последствия. Неужели это оказало бы меньший воспитательный эффект?


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип