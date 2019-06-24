Экономист: Приоткрылась завеса тайны над тем, что собираются делать с деньгами в Беларуси 11 24.06.2019, 8:45

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Для рубля это может иметь негативные последствия.

Курс доллара США на БВФБ может резко колебаться, но по итогам недели способен как вырасти на доли процента, так и снизиться на доли процента. Укрепление российского рубля имеет высокие шансы продолжиться, пишет в статье на сайте «Белрынок» экономист Владимир Тарасов.

Средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе снизился, как и прогнозировалось, хотя и в большей степени: на 1,2% (до 2,0417 рубля за доллар 21 июня).

Средневзвешенный курс евро при этом упал на 1%, причем он резко колебался в течение недели и составил на 21 июня 2,307 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля на бирже за неделю вырос на 0,9% и достиг 3,2352 белорусских рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля при этом на прошедшей неделе снизилась, но всего на 0,1%. В начале недели она уменьшилась, но затем пошла вверх, а в пятницу снова упала. Объем торгов валютами на БВФБ вырос в связи с уплатой налогов до 75 млн. рублей в среднем за день (с 40 млн. рублей на предыдущей неделе).

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

При этом избыток рублевых ресурсов в банковской системе РБ в связи с уплатой налогов резко сократился. На проведенном 19 июня аукционе по размещению краткосрочных облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, спрос на данные ценные бумаги снизился до 887,45 млн. рублей с 2 240,54 млн. рублей на аукционе 12 июня. Ставка отсечения осталась равной 9,9993% годовых, как и средневзвешенная ставка (9,9888%). Фактический объем размещения оказался равен спросу.

Национальный статистический комитет РБ на прошедшей неделе опубликовал довольно печальные данные о состоянии белорусской экономики. По итогам января-мая текущего года ВВП нашей страны вырос всего на 1%, хотя по итогам четырех месяцев прирост составлял 1,4%. Объем промышленного производства по итогам пяти месяцев увеличился, но всего на 0,3%. К этому привело, скорее всего, снижение переработки российской нефти на белорусских НПЗ в связи с ухудшением ее качества.

Рост ВВП в текущем году обеспечивает внутренний фактор: увеличение доходов населения, которые за январь-апрель выросли на 7,6% в сопоставимых ценах. В дальнейшем правительство РБ, похоже, собирается все в большей степени задействовать внутренний фактор для «подъема экономики». Министр финансов РБ Максим Ермолович 20 июня сообщил, что в 2020 году планируется исполнить республиканский бюджет с нулевым профицитом, то есть правительство наконец-то перестанет экономить. Это не удивительно: приближаются президентские выборы.

Максим Ермолович наконец-то приоткрыл завесу тайны над тем, что правительство собирается делать с деньгами, которые были накоплены за прошлые годы за счет экономии на расходах. По его словам, эти средства будут использоваться в 2020-2021 годах с тем, чтобы поддержать капитальные вложения, бюджетные инвестиции и уровень жизни населения. А в текущем году профицит республиканского бюджета будет намного ниже, чем в 2018 году, и составит 1,7 млрд. рублей. Таким образом, стало ясно, зачем правительство несколько лет экономило на расходах: чтобы их существенно увеличить перед выборами президента и обеспечить подъем экономики. Для белорусского рубля это негативный фактор.

Негативная для белорусского рубля информация на прошедшей неделе поступила из Москвы: 17 июня бывший посол РФ в РБ Михаил Бабич был назначен заместителем министра экономического развития РФ. Он займется интеграцией в рамках СНГ, в том числе и России с Беларусью в рамках Союзного государства. Это означает, что президент РФ Владимир Путин разделяет взгляды Михаила Бабича на интеграцию с Беларусью, то есть на переговорах с Лукашенко займет жесткую позицию. А это значит, что Беларусь может не рассчитывать на щедрость России.

Учитывая складывающиеся довольно неблагоприятные условия на внешних рынках, а также колебания стоимости валютной корзины на прошедшей неделе, можно ожидать, что на текущей неделе она немного подрастет: на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Курс американской валюты по отношению к евро на рынке форекс на прошедшей неделе резко колебался. Вначале удар по евро нанес глава Европейского Центробанка Марио Драги, который в ходе форума в португальском Синтре заявил, что если перспектива для экономики евросоюза не улучшится, то потребуются дополнительные стимулы, а новое снижение ставки ЕЦБ – часть необходимого для этого инструментария. После этого курс евро на форекс снова опустился ниже уровня 1,12 долларов за евро.

Однако 19 июня глава ФРС Джером Пауэлл нанес удар по доллару. После завершения заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС он заявил, что неопределенность, связанная с торговыми войнами и их потенциально разрушительными последствиями для США и других экономик, заставила руководство ФРС изменить свою денежную политику. Джером Пауэлл заявил о возможном снижении ставок ФРС в самое ближайшее время, и не исключил, что она будет уменьшена на половину процентного пункта.

В связи со столь решительным заявлением, доллар резко подешевел, причем не только по отношению к евро, но и к другим валютам.

Его дальнейшая динамика в значительной степени зависит от результатов встречи глав США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая состоится на саммите Большой двадцатки на текущей неделе. Если она окажется положительной это поддержит доллар, так как в этом случае ФРС может не понадобиться быстро и решительно снижать ставки.

В связи с неопределенностью в отношении результатов данной встречи, можно прогнозировать, что курс евро против доллара на рынке форекс на текущей неделе может резко колебаться. Что касается итогового изменения за неделю, то оно вполне может оказаться нулевым, потому что неопределенность, скорее всего, сохранится.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российская валюта, как и евро, подорожала по отношению к доллару после заявлений главы ФРС. На Московской бирже 20 июня курс доллара впервые с июля прошлого года упал ниже 63 рублей (до 62,9775 рубля за доллар).

Рубль получил поддержку и от роста цен на нефть на мировом рынке. К этому привели события, в которых также участвовали США. А именно, иранскими ПВО был сбит американский беспилотник, в связи с чем резко обострились отношения между двумя странами. В связи с этим нефть марки brent выросла в цене за один день почти на 4%.

На текущей неделе российский рубль может продолжить укрепление, так как его поддержат продажи валюты экспортерами в целях осуществления налоговых платежей. Пик выплат приходится на 25-28 июня, когда российские компании уплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. В связи с этим можно ожидать снижения курса доллара на Московской бирже на текущей неделе еще примерно на 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Если сделанные выше прогнозы курсов валют сбудутся, то курс доллара США на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи может как немного (на доли процента) снизиться, так и немного вырасти, в зависимости от того, какой процесс будет преобладать: ослабления доллара к российскому рублю или ослабление белорусского рубля к корзине валют. Не исключены резкие колебания курса американской валюты.