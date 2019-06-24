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«По обращениям в белорусскую поликлинику можно издать книгу анекдотов»

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  • 24.06.2019, 9:02
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Несколько анекдотичных, но грустных, историй из отечественной медицины.

Из-за онкологического заболевания Анна из районного центра Гомельской области больше четырех лет активно контактирует с отечественной медициной. За это время она прошла через несколько операций, курсов лечения и многочисленные визиты к врачам в городской поликлинике, в областном центре и в столице, пишет «Завтра твоей страны».

По историям обращений в местную поликлинику, по ее словам, можно было вы издать книгу анекдотов.

Как врач измерил щитовидку, которой нет

Четыре года назад спустя несколько месяцев после удаления щитовидной железы из-за проблем с голосом и болей в шее Анне назначили УЗИ, после которого она сначала серьезно испугалась за свое здоровье, а потом стала сомневаться в поставленных докторами диагнозах.

− Врач проводит аппаратом и диктует медсестре: «Щитовидная железа: левая доля таких-то размеров, правая – таких-то». Я говорю: «Это невозможно, у меня нет щитовидки». «Значит, она выросла», отвечает он. После этого я быстренько поехала делать платное УЗИ в радиологическом центре в Гомеле: думала, там что-то страшное происходит, − вспоминает Анна.

УЗИ в Гомеле показало, что нет никаких образований на месте щитовидки. Да и онколог успокоила, что никаких новообразований или осложнений нет.

Гинеколог не обнаружила органов, которые на месте

Через два года Анна прошла через одностороннюю аднексэктомию – удаление фаллопиевой трубы и яичника. Наблюдаться после хирургического вмешательства ей посоветовали по месту жительства, чтобы не пришлось постоянно ездить в областной город.

− Местная гинеколог после осмотра и знакомства с историей болезни говорит: «Вам же там все вырезали». Хотя мне после операции хорошо и доступно объяснили, что вырезали, а что – нет, − вспоминает Анна.

Врач настояла, что она все лучше знает, что у пациентки удалены все органы по части гинекологии и отправила пациентку домой. После этого случая Анна решила ездить на платные приемы к гинекологу в Гомеле.

А в частной клинике настаивали на удалении того, что не увидели

Третья история произошла в частном медицинском центре того же райцентра в 2019 году. На этот раз врач не нашел желчный пузырь.

− «Смотрю, у вас желчный вырезан», -- говорит медик. Отвечаю, что нет, он на месте.

А он: «Значит, надо вырезать», − говорит собеседница.

С желчным пузырем у нее действительно проблемы, в нем уже давно врачи обнаружили камни. Но пока эта проблема, по словам местных медиков, не требует вмешательства.

Почему Анна решила консультироваться платно

Анна часто ездит по делам в Гомель и Минск. Важные медицинские консультации откладывает на эти поездки. Говорит, что за последние годы обошла много врачей и убедилась, что в областном центре и в столице есть отличные грамотные специалисты. Теперь она предпочитает заплатить за визит к хорошему врачу, а не играть в лотерею в местной поликлинике.

Недавно 54-летняя Анна снова обратилась в местную поликлинику. В этот раз к врачу общей практики. Она хотела узнать профессиональное мнение о том, как действовать и к кому обратиться, чтобы выяснить причины боли в ноге и резко повысившегося давления.

− Нам врачи через прессу повторяют: «Не оставляйте без внимания высокое давление». Я и прислушалась. Почитала, какие могут быть причины гипертонии. Это может быть что-то временное и не опасное, а может говорить о серьезных проблемах с почками, например, − делится Анна.

Заодно взяла с собой свежие результаты анализа крови.

− По анализам были не очень хорошие почечные и печеночные показатели, высокий холестерин и сахар. Но врач посмотрела на результаты и сказала, что все у меня нормально: везде «пограничные показатели». А про ногу и давление -- что это связано с магнитными бурями. Правда, мне выписали лекарство от высокого давления, − рассказывает пациентка.

После неудачного похода к местному врачу общей практики по время поездки в Минск она сходила платно к узким специалистам государственного медучреждения, у которых наблюдается. И в очередной раз заметила огромную разницу в отношении и компетенциях.

− Местная врач общей практики, судя по тому, что нам рассказывают по телевизору, должна хоть немного разбираться в разных направлениях, и только если что-то серьезное, оправлять к узким специалистам. Но на деле мне узкие специалисты по другому профилю, при том, что не обязаны были, дали больше объяснений и рекомендаций, чем она, − делится Анна.

Обращаться выше или жаловаться на некомпетентность отдельных врачей, по словам Анны, бесполезно. Специалистов и так не хватает, поэтому берегут каждого. А так как город небольшой, то от обращений хуже будет только пациенту – потом ни один врач не захочет его принять.

Анна говорит, что и в местной поликлинике есть хорошие и грамотные врачи. Но после пережитых личных историй, она каждый раз сомневается, правильно ли ей поставили диагноз, провели обследование, назначили лечение. И впредь будет стараться проверять все назначения и получать консультации у платных признанных высококвалифицированными медиков.


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