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Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии перестала показывать фильмы на русском

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  • 24.06.2019, 9:18
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Фильмы теперь можно посмотреть на грузинском и английском языках.

Кинотеатры в Тбилиси с начала акций протеста перестали показывать фильмы на русском языке. Об этом в воскресенье, 23 июня, заявила Ассоциация кинотеатров Тбилиси, сообщает dw.com. Фильмы теперь можно посмотреть на грузинском и английском языках.

Ранее стало известно, что грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы фильмов на русском языке. Такое решение компания приняла в знак солидарности с участниками акций протеста, сообщает портал "Грузия Online". Cavea считается самой большой сетью кинотеатров в Грузии.

В Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.


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