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Рейтинг ВТА: Арина Соболенко вошла в десятку сильнейших

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  • 24.06.2019, 9:24
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В топ-10 обновленного рейтинга теннисисток произошли существенные изменения.

В обновленном рейтинге ВTA от 24 июня в первой десятке произошли существенные изменения, сообщает pressball.by.

Рейтинг ВTA. 24 июня

1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6540.

2 (1). Наоми Осака (Япония) — 6377.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685.

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425.

5 (6). Ангелика Кербер (Германия) — 4685.

6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4555.

7 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963.

8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3868.

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682.

10 (10). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3565...

37 (36). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1490...

42 (41). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1320...

105 (106). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 596...

260 (270). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 209...

331 (330). Юлия ГОТОВКО (Беларусь) — 132...M


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