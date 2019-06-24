Рейтинг ВТА: Арина Соболенко вошла в десятку сильнейших

Рейтинг ВТА: Арина Соболенко вошла в десятку сильнейших3
- 24.06.2019, 9:24
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В топ-10 обновленного рейтинга теннисисток произошли существенные изменения.
В обновленном рейтинге ВTA от 24 июня в первой десятке произошли существенные изменения, сообщает pressball.by.
Рейтинг ВTA. 24 июня
1 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6540.
2 (1). Наоми Осака (Япония) — 6377.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685.
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425.
5 (6). Ангелика Кербер (Германия) — 4685.
6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4555.
7 (8). Симона Халеп (Румыния) — 3963.
8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3868.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682.
10 (10). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3565...
37 (36). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1490...
42 (41). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1320...
105 (106). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 596...
260 (270). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 209...
331 (330). Юлия ГОТОВКО (Беларусь) — 132...M