ЦИК Украины отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили 4 24.06.2019, 9:39

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Фото: day.kyiv.ua

«Рух новых сил» сформировал свои списки с нарушениями.

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатам от партии экс-главы Одесской обгосадминистрации Михаила Саакашвили «Рух новых сил». Соответствующее решение ЦИК приняла на очередном заседании 23 июня, сообщает liga.net.

«Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список «Рух новых сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам», - отмечается в сообщении.

В ЦИК напомнили, что внеочередные выборы были назначены указом президента Украины от 21 мая.

«Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии Рух новых сил вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено», - говорится в сообщении.

В ЦИК считают, что внеочередной съезд партии «Рух новых сил», который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов «состоялся в нарушение требований устава этой партии».

Копию решения ЦИК и копию протокола заседания совета партии от 8 мая и протокола внеочередного съезда «Руха новых сил» от 10 июня отправят Нацполицию Украины.