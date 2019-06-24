В Речице почтили память земляков-евреев 24.06.2019, 9:47

Акция прошла 22 июня.

22 июня общественно-политические активисты Речицы посетили с экскурсией еврейское кладбище, зажгли свечи, возложили цветы к памятнику погибшим во время Второй Всемирной войны евреям, сообщает «Гомельская весна».

«Эта дата для нас - день памяти и скорби, - рассказала общественная активистка Елена Лешкевич. - Война принесла с собой ужасы фашистской оккупации: зверства фашистов, еврейское гетто, концлагерь для военнопленных, голод. Эти чудовищные проявления войны пришлось пережить нашим дедам и прадедам».

В июле 1941 года со приближением фронта часть евреев начала эвакуироваться из Речицы, но это было отчасти трудоспособное население. Остались старые люди, многодетные матери, родственники, которые ухаживали за своими пожилыми членами семей, так как те опасались трудностей эвакуации. Первая группа евреев, покинувших Речицу, направилась на баржах вниз по Днепру, мимо Киева, они оказались в Южной Украине, Северном Кавказе, Ставропольском крае. Часть из беженцев не смогли пробиться дальше на восток и погибла от немецких бомбежек. Вторая группа поехала в направлении Брянска, и это был более надежный способ эвакуации.

23 августа Речица была оккупирована немцами. Через две недели по указанию нацистов еврейское население должно было нашить на одежде желтые звезды, а на спине мелом написать "JUDE". Им запрещалось посещать общественные места.

В начале сентября 200 трудоспособных мужчин-евреев были расстреляны немцами. В конце ноября 1941 года в Речице было создано гетто, которое обнесли 2-метровой колючей проволокой. Узники содержались в тесноте по 40 человек в одной комнате. Люди были вынуждены только стоять. Днем, когда часть людей забирали на принудительные работы, становилось свободнее. Гетто охраняли полицейские.

В 20 -х числах к гетто подъехали 7 автомашин. Людей собрали и сообщили, что они поедут собирать морковь и капусту на полях. В каждую машину погрузили по 40 человек и увезли к противотанковому рву. После того, как у людей отбирали украшения, ценные вещи, их расстреливали из автоматов. Некоторые евреи обратились в бегство, но были также расстреляны. Всего в этот день погибли 300 евреев. К концу декабря сюда возили на расстрел группы евреев. В конце 1941 гетто было окончательно ликвидировано. Всего были убиты около 1300 человек.

К сожалению, после войны коммунистические власти ставили мемориалы жертвам нацистов в целом, без указания национальности. Только после развала СССР в Беларуси стали возводить мемориалы памяти именно еврейскому населению - жертвам нацистской геноцида. Памятник погибшим евреям был установлен на речицком кладбище в 1994 году.