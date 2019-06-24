Огурец как эликсир вечной молодости

Огурец как эликсир вечной молодости7
- 24.06.2019, 10:19
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Диетологи рекомендуют обратить внимание на огуречную диету.
Огуречная диета способствует омолаживанию кожи, помогает сбросить лишние килограммы, и женщины за 40 будут выглядеть на 18. Но есть ряд нюансов при употреблении, пишет orthodox.od.ua.
В преддверие летних отпусков девушки хотят сбросить лишний вес, однако в разнообразии диет сложно выбрать самую эффективную. Диетологи рекомендуют обратить внимание на огуречную диету, которая позволит терять до 1 кг в день. Кроме того огурец тут выступает как эликсир вечной молодости, омолаживая кожу, и 40-летние женщины будут выглядеть 18-летними.
Во время диеты можно употреблять не только огурцы, ведь организму надо получать питательные вещества. Рекомендуется комбинировать приём огурцов с рыбой, орехами, шпинатом, помидорами, нежирной курицей и яйцами. Тогда чувства голода не будет, а вес уйдёт. Главным правилом диетологи назвали употребление огурца при каждом приступе голода. Овощ содержит 15 калорий на 100 грамм и состоит из воды. Он насытит организм и перебьёт аппетит.
По словам специалистов, огуречная диета не должна продолжаться больше 14 дней. Она направлена на быстрое сбрасывание веса и не рассматривается как принцип питания.
Первые результаты диеты появятся уже на второй день, кожа подтянется и приобретёт здоровый блеск. Также для омоложения рекомендуется делать натуральные огуречные маски. На 15-20 минут нужно нанести дольки огурцов на всё лицо. Смывать смесь лучше тёплой проточной водой. После маски можно воспользоваться питательным кремом и закрепить результат. Подобную маску рекомендуется делать 1 раз в неделю.
Во время огуречного детокса рекомендуется ограничить употребление алкоголя, мучных изделий, фруктов и сладостей. Тогда результат не заставит себя ждать, а отпуск принесёт незабываемые впечатления.