закрыть
24 июня 2019, понедельник, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Огурец как эликсир вечной молодости

7
  • 24.06.2019, 10:19
  • 1,831

Диетологи рекомендуют обратить внимание на огуречную диету.

Огуречная диета способствует омолаживанию кожи, помогает сбросить лишние килограммы, и женщины за 40 будут выглядеть на 18. Но есть ряд нюансов при употреблении, пишет orthodox.od.ua.

В преддверие летних отпусков девушки хотят сбросить лишний вес, однако в разнообразии диет сложно выбрать самую эффективную. Диетологи рекомендуют обратить внимание на огуречную диету, которая позволит терять до 1 кг в день. Кроме того огурец тут выступает как эликсир вечной молодости, омолаживая кожу, и 40-летние женщины будут выглядеть 18-летними.

Во время диеты можно употреблять не только огурцы, ведь организму надо получать питательные вещества. Рекомендуется комбинировать приём огурцов с рыбой, орехами, шпинатом, помидорами, нежирной курицей и яйцами. Тогда чувства голода не будет, а вес уйдёт. Главным правилом диетологи назвали употребление огурца при каждом приступе голода. Овощ содержит 15 калорий на 100 грамм и состоит из воды. Он насытит организм и перебьёт аппетит.

По словам специалистов, огуречная диета не должна продолжаться больше 14 дней. Она направлена на быстрое сбрасывание веса и не рассматривается как принцип питания.

Первые результаты диеты появятся уже на второй день, кожа подтянется и приобретёт здоровый блеск. Также для омоложения рекомендуется делать натуральные огуречные маски. На 15-20 минут нужно нанести дольки огурцов на всё лицо. Смывать смесь лучше тёплой проточной водой. После маски можно воспользоваться питательным кремом и закрепить результат. Подобную маску рекомендуется делать 1 раз в неделю.

Во время огуречного детокса рекомендуется ограничить употребление алкоголя, мучных изделий, фруктов и сладостей. Тогда результат не заставит себя ждать, а отпуск принесёт незабываемые впечатления.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип