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«Крошу хозяйственное мыло в стиральную машину»

  • 24.06.2019, 11:44

Санитарка честно рассказала о своих доходах и расходах.

Санитарка одного из барановичских медучреждений рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, как часто покупает свинину, чем в целях экономии стирает вещи, на что откладывает деньги и почему не планирует уходить из профессии:

- В детстве я мечтала стать врачом. В своих фантазиях я в белом халате оперировала тяжелых пациентов, а потом они со слезами на глазах благодарили меня за спасение жизни. Но мечты так и остались мечтами. Я жила в деревне, помогала родителям по хозяйству, и на учебу времени оставалось мало. С моим школьным аттестатом о поступлении в медицинский не могло быть и речи.

После школы я устроилась работать на ферму, но мечтала вырваться в город. Получилось: вышла замуж за городского парня, родила сына. Но семейная жизнь не сложилась – после 10 лет брака мы с мужем развелись.

Все это время я работала продавцом на рынке. Но хозяйка «прикрыла» свой бизнес, и я осталась без работы. Однажды в поликлинике услышала, что в одно из медучреждений требуются санитарки. Я подумала: работа все равно нужна, а санитарки все-таки имеют отношение к медицине. И решила попробовать. Меня сразу взяли. Так и работаю санитаркой уже несколько лет.

Легкой нашу работу не назовешь: ночные смены, тяжелые больные. Платят немного – 350 рублей. Впрочем, на фоне зарплат некоторых врачей мой заработок не такой уж и маленький. Поэтому на зарплату я не жалуюсь. Тем более что муж платит алименты – 150 рублей в месяц.

Живу в квартире сестры

После развода мы с сыном съехали из квартиры мужа. Нас приютила моя сестра, которая, в отличие от меня, заработала на две квартиры. Одну из них она сдавала – в нее мы и переехали.

Квартира однокомнатная, поэтому коммуналка невысокая: зимой – около 60 рублей, летом – вдвое меньше. Городского телефона у нас нет. А вот интернет пришлось подключить из-за сына. Тариф – 25 рублей, но зато скорость хорошая. Еще рублей 30 уходит на оплату мобильной связи.

Покупаю курицу и разделываю

Питаемся мы скромно. Но все равно тратить меньше 200 рублей в месяц не получается. Продукты закупаю раз в месяц после зарплаты. Беру гречку, макароны, пшенку, овсянку, рис, подсолнечное масло.

Мясо я не очень люблю, но сыну оно необходимо. Свинину покупаю в основном по праздникам. Зато беру сразу несколько тушек курицы и сама разделываю – так намного дешевле. Из части куриного мяса кручу фарш: получается вкусно и дешевле, чем брать готовый в магазине.

Я люблю молочные продукты, особенно творог. Но для меня это дорогое удовольствие, поэтому покупаю творог 1–2 раза в неделю. А сын, как все дети, любит сладости, и несколько раз в неделю я беру ему жевательные конфеты и упаковку печенья.

Повезло, что мои родители живут в деревне. Овощи, картофель и зелень привожу оттуда. А из фруктов и ягод ставлю компоты, варю варенье, и на всю зиму хватает.

Гели для душа не покупаю

В деревне я привыкла стирать обычным хозяйственным мылом. Оно натуральное, без химии и хорошо отстирывает самые сложные пятна. Хозяйственное мыло использую до сих пор: просто крошу в стиральную машину. Это дешево, и качество стирки отличное.

Гели для душа я тоже не покупаю, мы моемся детским мылом. Иногда я даже думаю: хорошо, что у меня мальчик. Девочка, наверное, на такое не согласилась бы.

На работу я хожу пешком. Зато на поездки к родителям в деревню у меня уходит по 20 рублей ежемесячно.

«Наряжаться не привыкла»

Я выросла в деревне и наряжаться не привыкла. Поэтому своему гардеробу уделяю минимум внимания. Тем более что на работе я всегда в халате.

В моем шкафу пара юбок, двое брюк и несколько кофт. Иногда, когда очень захочется, могу купить себе обновку в секонд-хенде. Обычно моя «новая» вещь стоит не дороже 5 рублей. Обувь тоже беру дешевую. Недавно нашла себе босоножки за 15 рублей.

Моя внешность, как и одежда, меня мало интересует: кому есть дело до того, как выглядит санитарка? На косметику я не трачусь. Отечественные помада и тушь по 3 рубля – вот и все, что есть в моей косметичке.

А вот сыну стараюсь покупать хорошую одежду – хочу, чтобы он выглядел не хуже сверстников. Детские вещи мне помогает заказывать в интернет-магазине моя знакомая. Это удобно и по скидке можно купить качественную вещь за небольшие деньги.

Я люблю своего сына и стараюсь дать ему все, что могу. У него всегда есть карманные деньги – рублей 25 – на мороженое, чипсы или поход в кино. В денежных вопросах, касающихся сына, помогает муж: кроме алиментов он покупает ему то, что я приобрести не могу. Недавно, к примеру, подарил ему хороший телефон.

Следующим летом планирую отвезти ребенка отдохнуть. Для этого с каждой зарплаты откладываю 100 рублей.

Работа, как все остальные

Конечно, работа санитаркой – не то, о чем я мечтала. Многие относятся к нам с пренебрежением. Но, как по мне, эта работа не лучше и не хуже других – как все остальные. И в конце концов кто-то должен ее делать. Поэтому менять ее я не собираюсь. Тем более что альтернативы все равно нет. Возможность «стать человеком» я упустила еще в юности, когда не уделяла внимание учебе.


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