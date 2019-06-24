закрыть
24 июня 2019, понедельник, 13:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Матери 328» продолжают голодовку

1
  • 24.06.2019, 12:33
  • 1,008

Активистки требуют встречи с Кочановой, Караевым и Лукашенко.

Тринадцатый день в деревне Остров Пуховичского района продолжается голодовка протеста трех активисток движения «Матери 328». К ним присоединилась лидер инициативы Лариса Жигарь, передает «Радыё Свабода».

Три активистки - Елена Кузьмина, Алла Берналь и Людмила Кулинич - начали голодовку 11 июня, в разные дни к ним присоединялись еще 5 женщин, недавно к ним присоединилась Лариса Жигарь, руководитель инициативы «Матері 328». Активистки движения добиваются большей либерализации антинаркотической статьи Уголовного кодекса.

Голодающие написали письма в администрацию Лукашенко и МВД

Руководитель инициативы «Матери 328» Лариса Жигарь сообщила, что голодает третий день:

«Решила для себя, что буду голодать бессрочно, пока хватит сил. Надо поддержать голодающих, чтобы их борьба не была напрасной. У меня те же требования, что у остальных - встреча с Лукашенко и пересмотр дел по статье 328. Но накануне своей голодовки я написала письма в администрацию Лукашенко и в Министерство внутренних дел. Прошу срочной встрече, пока у меня еще есть силы поехать к ним и разговаривать», - рассказала Лариса Жигарь.

Лидер движения «Матери 328» рассчитывает встретиться с главой администрации правителя Натальей Кочановой, чтобы обсудить то, как будет применяться новый закон о поправках в статью 328.

«Даже адвокатам еще непонятно, будут ли изменения касаться приговоров, вынесенных ранее. Мы предлагаем создать комиссию из представителей «парламента», судов, прокуратуры и с нашим участием, чтобы обсудить все сложные вопросы. А на встречу с новым министром внутренних дел Юрием Караев рассчитываю, чтобы обсудить практику содержания осуждённых по статье 328. Здесь у нас тоже много вопросов, которые с бывшим министром обсудить не удалось», - говорит Лариса Жигарь.

Накануне голодовки Лариса Жигарь разговаривала по телефону с сыном, который отбывает наказание. «Говорит, что в колонии все знают о новой голодовке «Матерей 328» и надеются, что принятыми изменениями в статью «депутаты» не ограничатся», - сказала Лариса Жигарь.

К голодающим приезжали врачи

Утром 24 июня в деревню Остров снова приезжали медики для осмотра голодающих.

«Взвесили нас и измеряли давление. Людмила Кулинич потеряла 9 кило, Алла Баррель - 7, у меня - минус 6 килограммов. Давление у всех низкое. Снова предлагали госпитализацию, но мы отказались. Пока еще есть силы, будем держаться. С нами на контакт никто из высшего руководства так и не выходил», - сказала Елена Кузьмина.


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич