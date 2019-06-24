«Матери 328» продолжают голодовку 1 24.06.2019, 12:33

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Активистки требуют встречи с Кочановой, Караевым и Лукашенко.

Тринадцатый день в деревне Остров Пуховичского района продолжается голодовка протеста трех активисток движения «Матери 328». К ним присоединилась лидер инициативы Лариса Жигарь, передает «Радыё Свабода».

Три активистки - Елена Кузьмина, Алла Берналь и Людмила Кулинич - начали голодовку 11 июня, в разные дни к ним присоединялись еще 5 женщин, недавно к ним присоединилась Лариса Жигарь, руководитель инициативы «Матері 328». Активистки движения добиваются большей либерализации антинаркотической статьи Уголовного кодекса.

Голодающие написали письма в администрацию Лукашенко и МВД

Руководитель инициативы «Матери 328» Лариса Жигарь сообщила, что голодает третий день:

«Решила для себя, что буду голодать бессрочно, пока хватит сил. Надо поддержать голодающих, чтобы их борьба не была напрасной. У меня те же требования, что у остальных - встреча с Лукашенко и пересмотр дел по статье 328. Но накануне своей голодовки я написала письма в администрацию Лукашенко и в Министерство внутренних дел. Прошу срочной встрече, пока у меня еще есть силы поехать к ним и разговаривать», - рассказала Лариса Жигарь.

Лидер движения «Матери 328» рассчитывает встретиться с главой администрации правителя Натальей Кочановой, чтобы обсудить то, как будет применяться новый закон о поправках в статью 328.

«Даже адвокатам еще непонятно, будут ли изменения касаться приговоров, вынесенных ранее. Мы предлагаем создать комиссию из представителей «парламента», судов, прокуратуры и с нашим участием, чтобы обсудить все сложные вопросы. А на встречу с новым министром внутренних дел Юрием Караев рассчитываю, чтобы обсудить практику содержания осуждённых по статье 328. Здесь у нас тоже много вопросов, которые с бывшим министром обсудить не удалось», - говорит Лариса Жигарь.

Накануне голодовки Лариса Жигарь разговаривала по телефону с сыном, который отбывает наказание. «Говорит, что в колонии все знают о новой голодовке «Матерей 328» и надеются, что принятыми изменениями в статью «депутаты» не ограничатся», - сказала Лариса Жигарь.

К голодающим приезжали врачи

Утром 24 июня в деревню Остров снова приезжали медики для осмотра голодающих.

«Взвесили нас и измеряли давление. Людмила Кулинич потеряла 9 кило, Алла Баррель - 7, у меня - минус 6 килограммов. Давление у всех низкое. Снова предлагали госпитализацию, но мы отказались. Пока еще есть силы, будем держаться. С нами на контакт никто из высшего руководства так и не выходил», - сказала Елена Кузьмина.