Ученые выяснили, что пили древние кельты 3 24.06.2019, 12:11

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Авторы нового исследования проанализировали 99 керамических сосудов для питья.

Исследование, проведенное международной группой ученых, выявило новые аспекты питания у кельтов, которые жили в Центральной Европе в первом тысячелетии до нашей эры.

Авторы нового исследования проанализировали 99 керамических сосудов для питья, хранения и транспортировки, найденных во время раскопок в Бургундии, говорится в статье Eurekalert!, пишет nv.ua.

Хотя эта местность впоследствии прославилась виноделием, в V—VII вв. до н.э., винограда там еще не было, по крайней мере — в заметных количествах.

«Это был период быстрых перемен, во время которого сосуды, сделанные в Греции и Италии, впервые достигли региона к северу от Альп в большом количестве. Обычно предполагалось, что это указывает на то, что кельты начали подражать средиземноморскому образу жизни, и что только элита имела возможность пить средиземноморское вино во время своих банкетов», — говорит археолог Филипп Стокхаммер, который руководил проектом.

«Наши анализы подтверждают, что они действительно потребляли импортные вина, но они также пили местное пиво из греческих сосудов. Другими словами, кельты не просто приняли иностранные традиции в их первоначальном виде. Вместо этого они использовали импортированные емкости и продукты по-своему и в своих целях. Более того, потребление импортного вина, по-видимому, не ограничивалось высшими слоями общества», — добавил он.

По мнению Стокхаммера, у ремесленников тоже был доступ к вину, и факты свидетельствуют о том, что они, возможно, использовали его для приготовления пищи, в то время как элиты выпивали вино на пирах.

Химический анализ остатков пищи в древних сосудах позволил определить, что люди ели и пили тысячи лет назад. Группа авторов из Университета Тюбингена проанализировала эти химические отпечатки и выявила характерные компоненты оливкового масла и молока, импортного вина и местных алкогольных напитков, а также следы проса и пчелиного воска.

«Эти результаты показывают, что — помимо вина — пиво, сваренное из проса и ячменя, тоже употреблялось в праздничных или ритуальных случаях», — говорит Максим Рагe, который провел химический анализ в Тюбингене.