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В белорусских школах отменили черчение

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  • 24.06.2019, 13:15
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Иллюстрационное фото

Известная учительница считает, что это катастрофа и для детей, и для педагогов.

Министерство образования обновило учебную программу на 2019/2020 год для всех предметов 9-го класса, передает «Белсат».

Нововведения должны упростить содержание образования, привести его к возрастным познавательным возможностям школьников.

На днях стало известно, что в обновленной программе не будет черчения. Конкретных причин ликвидации предмета чиновники не предоставляют.

По данным специалистов в области образования, это нанесет еще больший удар по ученикам.

«9-й класс несчастный и так, к нему особое внимание привлечено. Исчезновение предмета считаю очень плохим не только для технических специальностей, но для любых. Оно развивает пространственное мышление, обобщает знания о геометрии, математике. Я в шоке», - рассказала учительница Анна Северинец.

В связи с ликвидацией черчения существенно пострадают и сами учителя, у которых исчезнут дополнительные часы, говорит Анна Северинец.

«Я тоже подумала о педагогах. Кроме черчения они преподают мировую художественную культуру и труды, поэтому для них это существенная потеря. Часов и так не хватает, зарплата зависит от количества часов. Это катастрофа.

Вузы и так недовольны слабой подготовленностью учеников, а без навыков черчения из-за кризиса в образовании будет еще хуже. Не знаю, чем можно заменить навыки, которые черчение помогало вырабатывать. А это концентрация, опрятность, возможность посмотреть на мир в 3D».


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