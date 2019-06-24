Футуристы рассказали, как будет выглядеть будущее человечества через тысячу лет 24.06.2019, 13:43

2,301

Десять интересных версия.

Вопрос «каким будет мир через тысячу лет?» звучит абсурдно, ведь предсказать будущее даже на сто лет вперед кажется невозможным. Тем не менее, ученые и футуристы строят предположения и всерьез рассматривают различные варианты будущего нашей цивилизации — даже на тысячелетие вперед. При этом теории не исключают друг друга, а скорее дополняют, пишет «Популярная механика».

Будущее с инопланетянами — почему бы и нет? Некоторые уверены, что пришельцы уже среди нас. Обнаружить внеземную разумную жизнь скорее всего будет непросто, на грани невозможного. Потребуется развить космические технологии до качественно иного уровня, принять все возможные меры предосторожности… Но окончание фирменного «одиночества во вселенной» определенно того стоит.

Будущее вне Земли — печальный, но не худший вариант. Наша планета может быть уничтожена природными катаклизмами или мы попросту исчерпаем полезные ископаемые, и тогда придется подыскивать себе новый дом. Марс кажется неплохим начальным пунктом… но основные мечты, конечно, связаны с колонизацией других звездных систем.

Будущее с безграничной энергией и чистой окружающей средой может быть достигнуто через изобретение продвинутых нанороботов. Они бы очищали воду и воздух, при этом обеспечивая нужды человечества, собирая солнечную энергию. Учитывая текущие проблемы Земли, подобный шаг хотелось бы увидеть как можно скорее.

Будущее без проблемы перенаселения. Население Земли растет на 1−1.5% каждый год, и такими темпами уже через сто лет оно увеличится вдвое. И если места на планете хватит стократно большему количеству людей, то вопрос мирового голода стоит гораздо острее. Выход — не только технология, позволяющая создать питательную и дешевую еду «из воздуха», но и правильное распределение материальных ресурсов.

Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней. Сегодня мы все больше и больше используем информационные и развлекательные гаджеты; возможно, не за горами тот день, когда дисплеи будут встроены прямо в глаза?

Слияние человека и компьютера не столь страшно, как кажется — по крайней мере, можно будет не бояться восстания машин.

Будущее с разумными машинами — логическое продолжение предыдущего пункта. Если не повезет встретить инопланетян, нашими соседями могут стать разумные роботы, созданные нами же. Учитывая то, насколько за тысячу лет разовьется искусственный интеллект, скучно не будет точно.

Изучение космоса с Земли в будущем будет играть важнейшую роль. Мы сможем не только понять, как работает вселенная, но и предсказывать любые космические опасности, грозящие нашей планете, чтобы эффективно предотвращать их. К тому же, поиск признаков внеземного разума и новых планет для колонизации никто не отменял.

Космические путешествия в будущем, которое мы хотели бы видеть, должны стать столь же простыми, как передвижение по Земле. Следует учесть не только бесконечные технологические аспекты, но и негативное влияние, которое на людей оказывает долгое пребывание в космосе. Возможно, это решится модификацией человеческого ДНК.

Продление человеческой жизни в будущем — одна из тех задач, работа над которой вряд ли когда-нибудь прекратится. Вариант решения — медицинские нанороботы, очищающие и защищающие организм вместе с лейкоцитами, замедляющие старение и, конечно, исцеляющие рак. И это подводит нас к следующему пункту…

Бессмертие в будущем — тот самый идеал, на который рассчитывают если не все, то подавляющее большинство людей. Будет ли оно достигнуто через биотехнологии, нанотехнологии или сплав людей с машинами — не столь важно. В 1800 году средняя продолжительность жизни составляла 37 лет, в наши дни — около 70. Достигнем ли мы предела или сможем его пробить? Все зависит от нас самих.

Не будем касаться вариантов вроде порабощения человечества инопланетянами или роботами, зомби-апокалипсиса или обыденной мировой ядерной войны — это за нас с радостью сделают фантасты и Голливуд. Попробуем посмотреть в далекое будущее с позитивом — может, кто-то из нас даже сможет до него дожить?