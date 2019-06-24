«Мне предложили всего $20 компенсации» 24.06.2019, 13:52

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Пассажир подал в суд на «Белавиа» за утерянную картину.

24 февраля Валентин летел на «Белавиа» из Питера в Минск. С собой вез подаренную другом картину. По прибытии в РБ оказалось, что подарок не долетел, пишет onliner.by. Был составлен соответствующий акт, но багаж так и не нашелся. Началась долгая переписка. Пассажир просил «Белавиа» разъяснить, «какие меры были приняты для нахождения багажа». А в случае его вероятной утери выплатить денежную компенсацию морального вреда. Картина все же не нашлась, компенсации не случилось, Валентин подал в суд.

Сперва была просьба прислать все необходимые документы.

Еще спорщики провели встречу. Пассажиру озвучили сумму компенсации за потерянный багаж — $20.

— Несоразмерность компенсации приводит к невозможности урегулирования возникшего спора мирным путем, — негодует пассажир. — 20 долларов США не могут компенсировать стоимость утраченной картины. При определении суммы компенсации в размере 20 долларов США ответчик исходил из расчета 20 долларов США = 1 килограмм груза. Указанные расчеты не позволяют объективно оценить стоимость того или иного утерянного багажа, а производить оценку следует исходя из принципов разумности и справедливости.

Такую фотографию Валентин отправил своему другу, автору картины, из Пулково.

Валентин написал еще одно обращение:

— Просил понять, насколько нестандартна данная ситуация и какие моральные страдания несет человек, который утрачивает подарок близкого друга. Также я предлагал другие возможные способы компенсации моего вреда.

Предложение пассажира было следующим:

— Как я указывал в предыдущем письме, вышеупомянутую картину мне подарил мой близкий друг, который сейчас проживает в Казани. Наличие прямых регулярных рейсов ОАО «Авиакомпания „Белавиа“» по маршруту Минск — Казань позволяет нам видеться гораздо чаще, чем раньше, поэтому альтернативой денежной компенсации предлагаю рассмотреть вариант о содействии организации встречи с моим другом в виде билетов по специальной цене, например 1 доллар США, для двух человек (меня и моего друга) по маршруту Минск — Казань — Минск или Казань — Минск — Казань, т. е. туда-обратно. Уверен, что такая альтернатива денежной компенсации не принесет ОАО «Авиакомпания „Белавиа“» никаких денежных убытков, так как заполнение самолетов по данному маршруту не является стопроцентным (в чем я мог недавно убедиться лично).

«Белавиа» отреагировала на письмо пассажира.

Валентин остался недоволен. Говорит, моральная составляющая несоизмеримо выше, чем причиненный ему материальный вред. Мол, на картине оставленные рукой автора сообщения об адресах, по которым в разные годы она квартировала.

— Таким образом, можно представить, что за последние пять лет эта картина «получила свою историю» и ныне безвозвратно утеряна.

Теперь пассажир просит суд взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда в размере 500 рублей.