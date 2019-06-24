Путин поднял по тревоге воинские части в 29 регионах России 12 24.06.2019, 14:11

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Иллюстрационное фото

В РФ началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа.

По тревоги подняты воинские части в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, сообщает сайт Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа Минобороны России.

«Внезапная проверка боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО) пройдет с 24 до 28 июня на 35 полигонах», – говорится в сообщении.

По данным журналистов, по тревоги подняты воинские части в 29 регионах страны.

В высшую степень боевой готовности привели также часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, проверка проходит по решению Путина.

Российские военнослужащие примут участие более чем в 50 учениях, во время которых отрубают, в частности, уничтожение «деструктивных военных сил», сообщил Шойгу. Он отметил, что основная задача проверки – определить готовность военного руководства к управлению войсками «при нарастании военной угрозы и возникновения кризисных ситуаций».

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.