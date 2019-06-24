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В Горках отказались ставить памятный знак российскому императору

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  • 24.06.2019, 14:17
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Фото: svaboda.org

Могилевский облисполком решил, что нарушены процедуры согласования.

Мемориальный знак российскому императору Петру I планировали открыть 26 июня, в годовщину освобождения Горецкого района от нацистов, но Могилевский облисполком решил, что нарушены процедуры согласования, сообщает «Радыё Свабода».

О намерении увековечить память Петра I стало известно из программы торжеств, которую опубликовала местная районная газета «Горацкі веснік». После публикаций в независимых СМИ программу подкорректировали: исчезло открытие памятного знака российскому царю.

В Горецком райисполкоме отказались комментировать ситуацию с памятным знаком. В управлении культуры Могилевского облисполкома заявили, что «знак устанавливать не будут». Начальник управления культуры облисполкома Олег Стельмашонок заявил корреспонденту , что райисполком «не подавал заявки в соответствии с законом» на установку знака.

На подготовленный постамент, недалеко от райисполкома в Горках, планировали установить муляж пушки XVIII века с табличкой. Таким образом хотели отметить факт пребывания Петра I в Горках во время Северной войны в 1708 году.


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