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Жаль, не выдержит двоих-то Валаам

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  • 24.06.2019, 14:37
  • 3,466
ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

Знает ли какие-нибудь молитвы наш «православный атеист» - сказать трудно.

Но саму эту поездку нельзя не одобрять. Правда, с одним условием, пишет поэт и журналист Дмитрий Растаев для «Салiдарнасцi».



Ущипните нас, бо думаем, что снится:
Лукашенко собирается молиться,
и для этого, подставив лоб ветрам,
он поедет прямиком на Валаам.

Ждать на паперти его там будет Путин,
тоже тот еще молитвенник, по сути -
благочестием прославленный своим,
он и Кремль себе вымолил, и Крым.

Как начнут они совместные молитвы,
нам успеть тут валерьяночки налить бы -
неизвестно, что там вымолят для нас
эти старцы удалые в этот раз.

А вообще сказать, конечно, надо прямо:
мы не против ни молитв, ни Валаама —
пусть бы дóвеку они молились там.
Жаль, не выдержит двоих-то Валаам.


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