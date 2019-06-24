Жаль, не выдержит двоих-то Валаам 11 24.06.2019, 14:37

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ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

Знает ли какие-нибудь молитвы наш «православный атеист» - сказать трудно.

Но саму эту поездку нельзя не одобрять. Правда, с одним условием, пишет поэт и журналист Дмитрий Растаев для «Салiдарнасцi».









Ущипните нас, бо думаем, что снится:

Лукашенко собирается молиться,

и для этого, подставив лоб ветрам,

он поедет прямиком на Валаам.

Ждать на паперти его там будет Путин,

тоже тот еще молитвенник, по сути -

благочестием прославленный своим,

он и Кремль себе вымолил, и Крым.

Как начнут они совместные молитвы,

нам успеть тут валерьяночки налить бы -

неизвестно, что там вымолят для нас

эти старцы удалые в этот раз.

А вообще сказать, конечно, надо прямо:

мы не против ни молитв, ни Валаама —

пусть бы дóвеку они молились там.

Жаль, не выдержит двоих-то Валаам.