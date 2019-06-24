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Синоптики: К концу недели похолодает

  • 24.06.2019, 14:49
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Стало известно, какой будет погода на неделе.

В первой половине недели территория Беларуси будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, ожидается теплая без осадков погода. В четверг активный фронтальный раздел принесет неустойчивую с дождями и порывистым ветром погоду. За фронтом начнет поступать холодная воздушная масса северных широт, и к концу рабочей недели в Беларуси похолодает. Об этом tut.by рассказали в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 25 июня, — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +11…17 °С, местами она понизится до +7…10 °С, максимальная температура днем — +23…29 °С.

В среду, 26 июня, — преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью — +11…16 °С, в отдельных районах воздух охладится до +8…10 °С, максимальная температура днем составит от +23 °С по северо-востоку до +32 °С по западу страны.

В четверг, 27 июня, атмосферный фронт принесет ночью в основном по северо-западной половине, утром и днем на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град. Днем во многих районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит +14…20 °С; максимальная температура днем — в основном +22…28 °С, в северных районах страны за фронтом не выше +19…21 °С, по юго-востоку еще воздух прогреется до +31 °С.

В пятницу, 28 июня, ожидается прохладная ветреная погода, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +9…16 °С, максимальная температура днем +16…23 °С.


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