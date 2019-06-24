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Евро подорожал на первых торгах недели

  • 24.06.2019, 14:59

На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги валютами.

Доллар на торгах 24 июня подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БелТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0065, его курс составил Br2,0352 за $1 (на торгах 21 июня - Br2,0417 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0099 - Br2,3169 за 1 евро (21 июня - Br2,307 за 1 евро).

Курс российского рубля увеличился на Br0,0013 и составляет Br3,2365 за 100 российских рублей (21 июня - Br3,2352 за 100 российских рублей).


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