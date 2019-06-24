Кто стоит за взломом литовских информационных порталов? 2 24.06.2019, 15:30

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Иллюстрационное фото

Восточный фланг НАТО уже неоднократно подвергался кампаниям по дезинформации.

Недавно на небольших литовских информационных порталах появились сообщения о том, что в результате военных учений НАТО радиоактивному заражению подверглась река Нерис.

Впоследствии оказалось, что порталы взломали и разместили на них ложную информацию.

Кому было выгодно взломать литовские порталы и какие цели при этом пытались реализовать? Ситуацию для Charter97.org прокомментировал эксперт по безопасности из Польши Анджей Козловский.

- Какие цели преследовали неизвестные, которые взломали литовские информационные порталы и затем разместили на них ложную информацию?

- Взлом небольших литовских порталов и размещение ложной информации о радиоактивном загрязнении нескольких рек в Литве является еще одной попыткой показать НАТО в плохом свете. Момент, когда преступники атаковали, тоже не является случайным, так как он совпадает с учениями Североатлантического Альянса «Железный Волк».

В прошлом солдаты НАТО, размещенные на восточном фланге, уже неоднократно становились целями кампаний по дезинформации. Им приписывалась ответственность за несуществующий изнасилования, дорожно-транспортные происшествия или избиения. На этот раз, однако, инцидент более сложный.

Во-первых, мы имеем дело с кибератакой, взломом веб-сайта, вероятно, в результате его неправильной настройки. Во-вторых, с информационной операцией – размещением ложного сообщения.

Более того, в то же время в Польше произошел подобный инцидент, где на двух небольших сайтах появилась ложная информация об эвакуации жителей американскими военными и военными жандармерией в связи с учениями Dragon.

Похоже, что операции были скоординированы. Цель такой информации состоит в том, чтобы представить альянс в худшем свете (и его солдат, как варваров), с тем чтобы снизить популярность и доверие к НАТО.

- Кто может стоять за этим нападением на небольшие литовские и польские новостные порталы?

- Из-за природы киберпространства потенциального злоумышленника указать очень трудно. Однако, учитывая тему, время и цель акции, появляется подозрение, что за операцией может стоять Россия. Она определяет НАТО как противника, а присутствие войск Альянса на восточном фланге рассматривает как угрозу своему существованию. Кроме того, лингвистический анализ показывает, что ложное сообщение, опубликованное на польских порталах, было создано человеком, родным языком которого является русский. Плохая вариация слов, использование конструкций вроде «epizod praktyczny» или «łagr» вместо «obóz», указывают на русский язык.

- То есть, все-таки Россия?

- Не совсем, это вовсе не означает, что операция была проведена российскими службами.

Скорее наоборот, низкий профессионализм акции исключает ее, но это может быть группа, связанная с режимом Путина из России, или в равной степени с сочувствующими путинскому режиму с другой территории – например, такой как русские меньшинства в странах Балтии.

К счастью, подобные инциденты несмотря на то, что они появляются довольно часто, практически не имеют никакого эффекта и популярность НАТО не падает. Это связано с твердой информационной политикой Альянса, объясняющей причины размещения солдат.

По моему мнению, чтобы сократить вред от подобных инцидентов до минимума, следует продолжать такую информационно-пропагандистскую деятельность, укрепляя устойчивость общества к такой деятельности по дезинформации.