Абитуриентка, сдававшая ЦТ по белорусскому языку: Не сомневалась, что получу 100 баллов 3 24.06.2019, 15:56

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В этом году 100 баллов на ЦТ по белорусскому языку набрали 42 человека.

Причем в прошлом году таких было в два раза меньше. «НН» расспросила абитуриенток, как они готовились к поступлению, не считают ли тесты этого года проще, чем в предыдущие годы и почему мало выпускников сдает белорусский язык.

«Когда увидела результат, шока не было»

Татьяна Олехнович — выпускница школы №3 города Крупки (Минская область). Готовиться к ЦТ девушка начала еще с 10 класса: сидела над учебниками, решала тесты. На протяжении года ходила к репетитору. Говорит, что репетитор была очень строгой — и это хорошо: значительно ответственнее подходишь к заданиям, зная, что их будут тщательно проверять.

Занималась белорусским языком по два дня в неделю.

На репетиционном тестировании Татьяна набирала высокие баллы — 95, 98. Последний раз, признается, фразеологизмы подвели.

«Перед ЦТ не волновалась. Лишь повторила граматику и выспалась, — рассказывает абитуриентка. — Задания не вызывали трудностей, знала, что все решила правильно».

В том, что по белорусскому языку получит максимальный результат, Таня не сомневалась. «Думала: если не 100 баллов, то уж и не знаю, где я могла ошибиться. Поэтому, когда увидела результат, шока не было».

В ее классе были еще ученики, которые сдавали белорусский язык, но скорее для подстраховки — на случай если русский плохо сдадут. Таня же изначально выбрала для тестирования белорусский язык.

«Не понимаю, как это произошло, что многим людям сложно разговаривать по-белорусски», — недоумевает девушка.

По ее мнению, чтобы школьники лучше знали родной язык, надо преподавать на нем и другие предметы.

«Если бы хоть историю и географию преподавали по-белорусски, у школьников был бы больше лексический запас. И по белорусской литературе школьники не всё читают — чаще только краткое содержание».

На вопрос, стали ли тесты в этом году легче, абитуриентка улыбается: если знать правила и набить руку на заданиях, они все кажутся несложными. Из собственного опыта девушка советует браться за вопросы разных уровней, не сидеть только на простых, ведь даже в них можно сделать ошибку. А если что-то не получается, переключиться на другие задания.

Сейчас Таня ждет результатов тестирования по английскому языку и готовится к тестам по истории Беларуси. А поступать будет в Минский государственный лингвистический университет — хочет стать переводчиком.

«Задания становятся проще»

Выпускница борисовской школы №2 Екатерина Сурма ста баллов на ЦТ никак не ожидала.

«Задания я выполнила за полчаса и вышла из аудитории одной из первых. Когда получила смс-сообщение, сначала испугалась, не поверила, что это мой результат. Маме позвонила: она обрадовалась, даже разрыдалась», — делится девушка.

К тестам она готовилась самостоятельно в течение всего года. Репетиторы? Не ее история: Катя признается, что не любит, когда на нее кто-то давит.

Белорусский язык абитуриентка сдавала, поскольку считает, что это легче, чем сдавать русский. Хотя большинство ее одноклассников так не думает — только 4 человека выбрали для ЦТ родной язык. Почему? По мнению Кати, по двум причинам. Первая — мало кто из подростков разговаривает по-белорусски в повседневной жизни. Вторая — в школе белорусскому уделяется мало времени. В 10-м и 11-м классе — один урок в неделю. Поэтому многие нанимают репетиторов.

Во время подготовки к поступлению Катя решала тесты разных лет. Замечает, что с каждым годом задания становятся проще. Нынешний год не исключение.

Екатерина хочет поступать в БГУИР.

«Мама училась в экономическом институте, я сначала хотела тоже туда пойти. А потом передумала. Мне нравится физика и компьютеры. Но в науку не хочу, решила стать программистом».

Чтобы написать ЦТ на сто баллов, говорит Катя, надо начать готовиться к нему не позднее, чем в сентябре.

«Я бы посоветовала обратить внимание на «аканне-яканне», правописание «ў», мягкого знака, апострофа и дефиса. Также нужно знать, когда ставить тире и двоеточие, потому что каждый год такие задания встречаются на ЦТ. Я считаю, что следует решать как можно больше тестов».

При этом Катя не просиживала за учебниками все вечера — у нее хватало свободного времени, чтобы погулять и встретиться с друзьями.